Šefovi diplomatija BRICS-a sastali se u Indiji usred rata u Iranu New Delhi je domaćin ministrima vanjskih poslova 11-članog bloka, uključujući Iran, koji je trenutno pod primirjem sa SAD-om nakon rata koji je počeo 28. februara

Najviši diplomati bloka BRICS sastali se su u četvrtak u indijskoj prijestolnici New Delhiju usred američko-izraelskog rata protiv Irana, članice ove grupe, javlja Anadolu.

Tokom dvodnevnog sastanka, indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar domaćin je svojim kolegama iz 11-članog bloka, koji je počeo 2009–2010. godine s Brazilom, Rusijom, Indijom, Kinom i Južnoafričkom Republikom. Kasnijih godina pridružio se niz drugih država, uključujući Saudijsku Arabiju, Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate, Etiopiju, Indoneziju i Iran.

Ministri vanjskih poslova BRICS-a i šefovi delegacija zemalja članica i partnera učestvuju na sastanku, naveli su zvaničnici.

"Na sastanku će diplomati razmijeniti mišljenja o globalnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa", dodali su.

S obzirom na to da Indija služi kao predsjedavajuća bloka, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi ne prisustvuje sastanku, jer je Peking trenutno domaćin američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na samitu s predsjednikom Xi Jinpingom.

Sastanak u New Delhiju dolazi usred američko-izraelskog rata s Iranom, koji je počeo 28. februara, ali je trenutno pod prekidom vatre.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prisustvuje sastanku.

Šefovi diplomatija BRICS-a također će se zajednički sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem.

U petak će ministri vanjskih poslova BRICS-a održati dodatne sastanke, nakon čega se očekuje zajednička izjava.

Blok ima za cilj stvaranje alternativnih finansijskih mehanizama, suzbijanje ovisnosti o dolaru i povećanje zastupljenosti Globalnog juga u međunarodnim institucijama, izazivajući strukture upravljanja pod vodstvom Zapada.

Indijsko predsjedavanje BRICS-om 2026. godine vođeno je temom "Izgradnja za otpornost, inovaciju, saradnju i održivost".

Zajedno, zemlje BRICS-a predstavljaju preko 40 posto svjetske populacije i više od 32 posto globalnog BDP-a.