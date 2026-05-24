Šefica Evropske komisije pozdravila napredak ka sporazumu SAD-a i Irana Evropa će nastaviti rad s međunarodnim partnerima na postizanju trajnog diplomatskog rješenja, rekla je Von der Leyen

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju je pozdravila napredak ka mogućem sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, naglašavajući potrebu za dogovorom koji bi smanjio tenzije i spriječio dalje eskalacije u regionu.

"Pozdravljam napredak ka sporazumu između SAD-a i Irana. Potreban nam je dogovor koji zaista deeskalira sukob, ponovo otvara Hormuški moreuz i garantuje besplatnu i punu slobodu plovidbe bez taksi", izjavila je Von der Leyen putem društvene mreže kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Ona je ponovila da Iranu ne smije biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje te je pozvala Teheran da prekine, kako je navela, destabilizirajuće aktivnosti u regionu, direktno ili preko posrednika, kao i neopravdane i ponovljene napade na susjedne zemlje.

"Evropa će nastaviti rad s međunarodnim partnerima kako bi iskoristila ovaj trenutak za trajno diplomatsko rješenje. I da obuzda posljedice ovog sukoba, posebno na lance snabdijevanja i cijene energije", napisala je Von der Leyen.

Nakon razgovora s regionalnim liderima, američki predsjednik Donald Trump je u subotu rekao da je sporazum s Iranom o okončanju rata koji je počeo 28. februara i doveo do de facto zatvaranja moreuza u velikoj mjeri ispregovaran, ali da čeka finalizaciju.