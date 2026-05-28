Šef WHO-a putuje u Kongo nakon što je broj slučajeva ebole premašio 1.000 Tedros kaže da je Kongo 16 puta ranije pobijedio ebolu i pozvao na hitnu zajedničku akciju

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je u četvrtak da putuje u Demokratsku Republiku Kongo zbog najnovijeg izbijanja emidemije ebole u toj zemlji.

“Ebola se vratila“, napisao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

“Bit ću na terenu sa timovima WHO-a, partnerima i izuzetnim zdravstvenim radnicima koji nikada nisu prestali da se bore“, rekao je Tedros.

Dodao je da istočna pokrajina Ituri nosi najveći teret epidemije te da vlada Konga predvodi odgovor na krizu.

Šef WHO-a naglasio je da je Kongo u više navrata uspješno pobjeđivao epidemije ebole.

“Šesnaest puta je ova zemlja pobijedila ebolu. Ni sedamnaesti put neće biti drugačije“, rekao je Tedros, pozivajući na zajednički odgovor.

Broj sumnjivih slučajeva ebole u Kongu premašio je 1.000 usljed porasta u istočnim provincijama, prema izvještaju Ministarstva zdravstva objavljenom u srijedu.

Ukupan broj sumnjivih slučajeva iznosi 1.077, uz 121 potvrđen slučaj i 17 potvrđenih smrtnih ishoda otkako je epidemija proglašena 15. maja.

Vlasti u Kongu suspendovale su društvene aktivnosti u Ituriju, epicentru epidemije, uključujući i sportske događaje, kako bi spriječile širenje bolesti.

Sedam potvrđenih slučajeva i jedan smrtni ishod do sada su zabilježeni u susjednoj Ugandi, koja je u srijedu zatvorila granicu s Kongom.