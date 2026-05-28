Šef UN-a pozvao države članice da uplate doprinose bez uslova i odlaganja usred budžetske krize

Michael Gabriel Hernandez
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres izjavio je u četvrtak da tekući napori za reformu rada svjetske organizacije ne mogu biti zamjena za ispunjavanje finansijskih obaveza država članica.
Obraćajući se panelu Generalne skupštine, Guterres je rekao da je pravovremena i potpuna uplata članarina temeljna odgovornost, pozivajući države da ispune svoje obaveze bez uslova i odlaganja.
“UN80 može unaprijediti način na koji Ujedinjene nacije funkcionišu, ali ne može zamijeniti niti nadoknaditi neispunjavanje te osnovne ugovorne obaveze“, rekao je Guterres, govoreći o svojoj inicijativi za reformu sistema UN-a.
Komentari dolaze u trenutku kada se UN suočava s finansijskom krizom, dobrim dijelom zbog odluke američkog predsjednika Donald Trump da značajno ograniči doprinos Washingtona organizaciji.
U izvještaju UN-a objavljenom 7. maja navodi se da bi međunarodna organizacija mogla doživjeti “neposredni kolaps“ do sredine augusta ukoliko države članice ne izmire sva dugovanja.
Ukupno dugovanje za redovni budžet UN-a iznosi 2,798 milijardi dolara, pri čemu najveći dio otpada na SAD sa 2,037 milijardi dolara. Kina je na drugom mjestu sa oko 429 miliona dolara neizmirenih obaveza.
Govoreći o reformskom procesu, Guterres je rekao da trenutna situacija zahtijeva promišljenu i odlučnu reformu, jer bi nečinjenje usred geopolitičkih previranja dodatno povećalo ljudsku patnju.
“Države članice izrazile su želju za oblikovanjem snažnijeg i efikasnijeg sistema UN-a“, rekao je.
Dodao je da reforme predložene u okviru inicijative UN80 teže stvaranju sistema koji je agilniji, koherentniji, isplativiji i učinkovitiji u suočavanju s globalnim izazovima.