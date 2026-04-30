Šef turske diplomatije: NATO samit u Ankari je historijska prilika za jedinstvo Lideri NATO-a trebali bi se okupiti u Ankari 7. i 8. jula 2026. na predstojećem samitu

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je u srijedu da će planirani NATO samit u Ankari predstavljati historijsku priliku za ponovno potvrđivanje jedinstva saveza, naglašavajući potrebu očuvanja transatlantskih veza i jačanja evropske dimenzije NATO-a.

Govoreći na Diplomatskoj akademiji u Beču tokom zvanične posjete Austriji, Fidan je rekao da održavanje transatlantskih veza ostaje strateška nužnost za Tursku, dodajući da će napori za izgradnju sposobnijeg i evropskijeg NATO-a biti u središtu razgovora na samitu.

Upozorio je da, iako vojne sposobnosti širom svijeta postaju brže i preciznije, strateško razmišljanje ne napreduje istim tempom, što dovodi do situacija u kojima se sila koristi bez jasno definisanih političkih ciljeva.

Pozivajući se na aktuelne sukobe, posebno na Bliskom istoku, Fidan je rekao da diplomate moraju imati veću ulogu u upravljanju krizama oblikovanim nedosljednim političkim ciljevima.

Uloga Turske u posredovanju

Ističući diplomatski angažman Turske, Fidan je naveo da je zemlja proširila svoju globalnu mrežu sa 163 misije 2002. godine na 264 danas, čime je postala treća najveća diplomatska mreža u svijetu. Kazao je da ova široka prisutnost podržava rastuću ulogu Turske kao posrednika u regionalnim i globalnim sukobima.

Govoreći o ratu Rusije i Ukrajine, Fidan je rekao da se Turska od početka zalaže za okončanje sukoba, upozoravajući da produženi rat povećava rizik od širenja izvan trenutnog područja sukoba. Naveo je da je rat, sada u petoj godini, u nekim krugovima postao normalizovan, što je, kako je rekao, opasno i za region i za globalnu sigurnost.

Fidan je rekao da je Ankara više puta bila domaćin pregovora između Rusije i Ukrajine i da ostaje spremna olakšati daljnje razgovore sve dok se ne postigne pravedan i trajan mir.

NATO samit i evropska sigurnosna arhitektura

Govoreći o evropskoj sigurnosti, Fidan je rekao da će sigurnosna arhitektura koja nastane nakon rata Rusije i Ukrajine odrediti da li će Evropa u cjelini ostati sigurna u budućnosti, upozorivši da je sistem uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata pod velikim pritiskom.

Podsjećajući da je Turska članica NATO-a više od 70 godina, rekao je da će predstojeći samit u Ankari biti historijska prilika za potvrdu jedinstva saveza, naglašavajući da je očuvanje transatlantskih veza strateška nužnost za Ankaru. Dodao je da će napori za izgradnju sposobnijeg i evropskijeg NATO-a biti u fokusu razgovora.

Fidan je također naglasio da Evropa nadilazi Evropsku uniju, pozivajući na bližu koordinaciju između sigurnosnih i odbrambenih inicijativa Evropske unije i NATO saveznika, uključujući i one izvan Unije. Kritizirao je ono što je nazvao instrumentalizacijom zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a.

Turska i EU, širenje veza s Azijom

Govoreći o širim vanjskopolitičkim prioritetima, Fidan je rekao da Turska nastoji produbiti angažman u jugoistočnoj Aziji, podsjećajući na zahtjev za status dijaloškog partnera u ASEAN-u.

Dodao je da Ankara želi institucionalizirati saradnju kroz sporazume, strateška partnerstva i multilateralne mehanizme.

O odnosima s Evropskom unijom, Fidan je rekao da cilj članstva Turske ostaje nepromijenjen, ali je ukazao na strukturne izazove unutar Unije, uključujući mehanizme odlučivanja koji omogućavaju pojedinim državama članicama da blokiraju napredak.

Kazao je da je jedan od najproblematičnijih aspekata odnosa Turske i EU-a rast identitetske politike u Evropi, navodeći da se proces pristupanja do 2007. uglavnom temeljio na tehničkim kriterijima.

Dodao je da je tada jasno rečeno da će članstvo Turske biti podržano ako ispuni potrebne uslove, ali da se taj pristup promijenio nakon izbora bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja 2007. godine.

Fidan je također ocijenio da bi historija Evrope mogla biti drugačija da je Turska pristupila Uniji tokom 2000-ih ili 2010-ih, navodeći da se Brexit možda ne bi dogodio i da bi Unija bila otpornija na nedavne izazove.

Kazao je da Turska ima potencijal igrati ključnu ulogu u otvaranju Evrope prema drugim regijama, dodajući da, iako je EU uspješno funkcionisao kao nadnacionalna struktura, nikada nije težio stvaranju šire civilizacijske identitete, gdje bi Turska mogla ponuditi inkluzivniji model.

Fidan je naveo da je u odnosima Turske i EU-a primjetan određeni napredak, ali da i dalje ne postoji snažna politička volja među evropskim državama da otvoreno podrže članstvo Turske, čak i ako ispuni potrebne kriterije.

Bliski istok

Govoreći o Bliskom istoku, Fidan je upozorio da su ekspanzionističke politike Izraela evoluirale u globalnu sigurnosnu prijetnju, navodeći da nestabilnost u regionu sada daleko nadilazi njegove granice kroz poremećaje na energetskim tržištima, namjerno poticane sukobe i rizik od masovnih migracija prema Evropi.

Kazao je da su pristupi koji favoriziraju vanjsku dominaciju nad regionom doveli do godina nestabilnosti, naglašavajući da regionalno vlasništvo ostaje ključno za postizanje trajnog mira.

Kao primjer relativne stabilnosti naveo je Siriju, rekavši da se ta zemlja fokusira na oporavak i rješavanje potreba stanovništva.

Istakao je i obnovljenu važnost projekata povezivanja nakon tenzija koje utiču na Hormuški moreuz, navodeći da su željezničke veze, naftovodi i transportni pravci koji povezuju Zaljev s međunarodnim tržištima preko Turske, Iraka i Sirije među ključnim inicijativama.

O odnosima SAD-a i Irana, Fidan je rekao da su pregovori dosegli kritičnu fazu, naglašavajući da Turska nije samo posmatrač već aktivni akter. Naveo je da Ankara održava paralelne kanale komunikacije i s Washingtonom i s Teheranom, aktivno podržavajući napore posredovanja, uz upozorenje da produženje primirja ne treba uzimati zdravo za gotovo.

Dodao je da složenost dugotrajnih regionalnih pitanja čini brza rješenja malo vjerovatnim, ali je ponovio da će Turska nastaviti doprinositi naporima za njihovo rješavanje.

Uloga diplomatije i strateška vizija

Fidan je rekao da se međunarodni sistem nalazi na presudnoj prekretnici, oblikovanoj dubokim i često promjenjivim sistemskim silama, naglašavajući da njegova budućnost ne smije biti prepuštena slučaju niti određena najglasnijim akterima.

Istakao je da ovaj proces moraju voditi oni koji kombinuju stratešku viziju s spremnošću da se bave zahtjevnim radom diplomatije, naglašavajući sve veći značaj ove profesije.

“Naša profesija zahtijeva i naučnu preciznost i umjetničku vještinu“, rekao je Fidan, dodajući da institucije poput Diplomatske akademije u Beču imaju ključnu ulogu u pripremi budućih diplomata ne samo da razumiju svijet kakav jeste, već i da pomognu u njegovom oblikovanju kakav bi trebao biti.

Naglasio je i da je uvjeravanje, a ne prisila, najmoćniji alat diplomatije, ističući važnost izbora saradnje umjesto sukoba i dijaloga umjesto podjela.

Fidan je rekao da ovaj pristup ostaje ključan za tursku vanjsku politiku u regijama poput Bliskog istoka, Ukrajine i euroatlantskog prostora.