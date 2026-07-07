Mark Rutte ugostio predsjednika Južne Koreje Lee Jae Myunga i ministre odbrane Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje kao goste 32-članog saveza

Šef NATO-a i partneri iz Indo-Pacifika održali zajednički sastanak na samitu u Ankari Mark Rutte ugostio predsjednika Južne Koreje Lee Jae Myunga i ministre odbrane Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje kao goste 32-članog saveza

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i partneri saveza iz Indo-pacifičke regije održali su u utorak zajednički sastanak na marginama samita NATO-a u Ankari u Turskoj.

Prema saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Japana, sastanku NATO-ove grupe Indo-pacifičkih partnera (IP4) prisustvovali su predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung i ministar vanjskih poslova Cho Hyun, japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi i ministar odbrane Shinjiro Koizumi, australski ministar odbrambene industrije Pat Conroy te novozelandski ministar odbrane Chris Penk.

U saopćenju se navodi da su učesnici razgovarali o međunarodnim pitanjima, uključujući rat između Rusije i Ukrajine, Kinu, Indo-Pacifik, odgovore na aktivnosti Sjeverne Koreje i situaciju u Iranu.

Također su se saglasili da će ojačati saradnju između NATO-a i IP4 u oblastima kao što su saradnja u odbrambenoj industriji, kibernetička sigurnost i napredne tehnologije.

Rutte je izrazio namjeru saveza da ojača partnerstvo s grupom IP4 kako bi se uspješnije odgovorilo na izazove s kojima se suočava međunarodna zajednica, navodi se u saopćenju.

Motegi je rekao da su sigurnost Evrope, Atlantika i Indo-Pacifika neodvojive. Dodao je da snažne veze između NATO-a i IP4 doprinose globalnom miru i stabilnosti te izrazio nadu u daljnje širenje saradnje s NATO-om i produbljivanje njihovog strateškog partnerstva.

Samit u Ankari okuplja lidere 32-članog saveza, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o evropskim odbrambenim kapacitetima, ciljevima NATO-a u pogledu izdvajanja za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.

Iako nisu članice NATO-a, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland i Japan pozvani su na godišnje samite saveza kao gosti od 2022. godine.

Sastanak u Ankari drugi je samit NATO-a čiji je domaćin Turska, nakon samita u Istanbulu 2004. godine. Skup također pruža platformu za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.