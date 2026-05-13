Ischinger kaže da zemlje NATO-a moraju shvatiti da je neophodno da sa samita saveza u Turskoj dođe snažna poruka "jedinstva, odlučnosti i kohezije"

Šef Minhenske sigurnosne konferencije: Turski interesi moraju se uzeti u obzir na samitu NATO-a u Ankari Ischinger kaže da zemlje NATO-a moraju shvatiti da je neophodno da sa samita saveza u Turskoj dođe snažna poruka "jedinstva, odlučnosti i kohezije"

Predsjedavajući Minhenske sigurnosne konferencije izjavio je u srijedu da se turski interesi moraju uzeti u obzir tokom predstojećeg samita NATO-a u glavnom gradu Turske, Ankari, u julu.

Govoreći na panelu na 10. samitu o sigurnosti Crnog mora i Balkana u rumunskoj prijestolnici Bukureštu, Wolfgang Ischinger je naglasio da je Turska domaćin samita i istakao njegovu blizinu onoga što je opisao kao jedan od dva "glavna izazova" za sigurnost saveza, a to je Iran.

Ischinger je rekao da zemlje NATO-a moraju shvatiti da je neophodno da sa samita u Ankari dođe snažna poruka "jedinstva, odlučnosti i kohezije".

"Centralno pitanje je: 'Hoće li ispravna poruka stići u Moskvu i biti ispravno shvaćena u Moskvi?' Ovaj savez se odnosi na sigurnost u Evropi i van nje, a sigurnost u Evropi i van nje u velikoj mjeri zavisi od kredibilnog odvraćanja", izrazio je.

Tvrdi da ako budu u "dobroj formi", ako mogu ponoviti "dobar, pozitivan" učinak saveza na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Hagu.

- Turski interesi -

Ischinger je dalje rekao da misli da je u njihovom kolektivnom interesu da osiguraju da će Turska biti zadovoljna samitom i da će izvući zaključak da je ponosna članica NATO-a kao saveza koji je također prisutan da ga zaštiti.

"Dakle, drugim riječima, pobrinimo se da na odgovarajući način uzmemo u obzir turske interese kako bismo to učinili uspješnim za sve nas, uključujući i zemlju domaćina Tursku. Mislim da je to vrlo važno", dodao je.

Šef konferencije je također definirao trenutni period u savezu kao "jedan od fundamentalnih promjena", pri čemu se posljednji takav period dogodio nakon pada Sovjetskog Saveza početkom 1990-ih, navodeći povećanje BDP-a članica za odbrambene izdatke s dva na pet posto i utjecaj tehnološkog napretka na vojnu ravnotežu.

Dvodnevni Forum o sigurnosti Crnog mora i Balkana, koji je počeo u utorak, okuplja zvaničnike, stručnjake i predstavnike akademskih i poslovnih krugova. Događaj organizira New Strategy Center, rumunski think tank osnovan 2015. godine. Anadolu je globalni komunikacijski partner događaja.

Samit NATO-a u Ankari održat će se 7. i 8. jula i bit će drugi samit NATO-a održan u Turskoj, nakon što je prethodni održan u Istanbulu 2004. godine.

- Vrlo simbolično -

U međuvremenu Sorin Ducaru, počasni predsjednik Naučnog vijeća Centra za novu strategiju, rekao je na istom panelu da smatra da je "vrlo simbolično" što se predstojeći samit NATO-a održava u Turskoj.

Rekao je da Turska nije samo zemlja na istočnom krilu NATO-a, već se i "proširuje" prema jugu i Bliskom istoku.

"S ove tačke gledišta, ona objedinjuje sve interese."

Ducaru je tvrdio da se NATO bavi pitanjem tehnološkog napretka od 2000. godine uspostavljanjem odjela za "nove i revolucionarne tehnologije".

Dalje je tvrdio da žive u dobu "digitalno omogućenog bojnog polja", dodajući: "Oni koji brže savladaju ovu asimetričnu granicu novih tehnologija, mogu napraviti razliku." U tom kontekstu je kao primjer naveo Ukrajinu.

Predsjedavajući se također dotakao pitanja "podjele tereta" između SAD-a i evropskih zemalja u savezu, rekavši da je ovo pitanje novca, ali postoje dva aspekta, naime kako se ti resursi troše i kakve strateške promjene u načinu razmišljanja Evropljana to znači.

Rekao je da je mnogo urađeno u smislu upravljanja krizama, ali da se "mora učiniti više... da se ne bude toliko ovisan" o SAD-u u pitanjima kao što su dopunjavanje goriva u zraku i svjesnost o situaciji.

"Dakle, nije stvar samo u količini uloženih resursa, već i u kvaliteti i načinu na koji se ti resursi percipiraju i koriste za postizanje ciljeva", dodao je.