Šef iranske diplomatije i komandant pakistanske vojske razgovarali o američko-iranskim mirovnim naporima Sastanak održan u okviru posjete pakistanskog vojnog načelnika Iranu, saopćilo iransko Ministarstvo vanjskih poslova

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i načelnik pakistanske vojske feldmaršal Asim Munir, razgovarali su u petak o naporima za okončanje američko-iranskog rata.

Sastanak je održan tokom Munirovog dolaska u glavni grad Teheran u okviru tekućih pakistanskih posredničkih napora usmjerenih na okončanje rata koji je počeo 28. februara nakon američkih i izraelskih napada.

Ministarstvo je saopćilo da je sastanak trajao do kasno u noć te da su strane razgovarale o najnovijim diplomatskim naporima i inicijativama usmjerenim na sprječavanje eskalacije i okončanje rata, kao i o načinima jačanja mira, stabilnosti i sigurnosti u zapadnoazijskoj regiji.

Munir je direktno uključen u posredovanje između Washingtona i Teherana, s ciljem trajnog okončanja rata.

Pakistan je osigurao primirje 8. aprila, a kasnije je bio domaćin najviših pregovora između SAD-a i Irana od 1979. godine.

SAD i Iran pregovaraju o prijedlozima i protuprijedlozima za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, kao i o rješavanju zabrinutosti u vezi s iranskim nuklearnim programom i zahtjevom Teherana za ukidanje sankcija.

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je u petak da je u razgovorima postignut blagi napredak.

Predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak rekao da su SAD odgodile obnovu napada na Iran nakon zahtjeva lidera Zaljevskih zemalja, te da su u toku ozbiljni pregovori.