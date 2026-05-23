Šef iranske diplomatije i komandant pakistanske vojske razgovarali o američko-iranskim mirovnim naporima

Serdar Dincel
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i načelnik pakistanske vojske feldmaršal Asim Munir, razgovarali su u petak o naporima za okončanje američko-iranskog rata.
Sastanak je održan tokom Munirovog dolaska u glavni grad Teheran u okviru tekućih pakistanskih posredničkih napora usmjerenih na okončanje rata koji je počeo 28. februara nakon američkih i izraelskih napada.
Ministarstvo je saopćilo da je sastanak trajao do kasno u noć te da su strane razgovarale o najnovijim diplomatskim naporima i inicijativama usmjerenim na sprječavanje eskalacije i okončanje rata, kao i o načinima jačanja mira, stabilnosti i sigurnosti u zapadnoazijskoj regiji.
Munir je direktno uključen u posredovanje između Washingtona i Teherana, s ciljem trajnog okončanja rata.
Pakistan je osigurao primirje 8. aprila, a kasnije je bio domaćin najviših pregovora između SAD-a i Irana od 1979. godine.
SAD i Iran pregovaraju o prijedlozima i protuprijedlozima za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, kao i o rješavanju zabrinutosti u vezi s iranskim nuklearnim programom i zahtjevom Teherana za ukidanje sankcija.
Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je u petak da je u razgovorima postignut blagi napredak.
Predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak rekao da su SAD odgodile obnovu napada na Iran nakon zahtjeva lidera Zaljevskih zemalja, te da su u toku ozbiljni pregovori.