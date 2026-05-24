Šef indijske diplomatije pohvalio duboku i široko zasnovanu saradnju sa SAD-om dok je ugostio kolegu Rubija Američki državni sekretar nalazi se u svojoj prvoj četverodnevnoj posjeti Indiji, a također će prisustvovati samitu Quada s kolegama iz Japana, Australije i Indije

Indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar pohvalio je veoma duboku i veoma široko zasnovanu saradnju dok je u New Delhiju ugostio američkog državnog sekretara Marca Rubija, koji se nalazi u svojoj prvoj posjeti toj južnoazijskoj zemlji.

U svojim uvodnim obraćanjima, Jaishankar je rekao da SAD i Indija imaju sveobuhvatno globalno strateško partnerstvo koje utiče i vrši utjecaj na druge regije svijeta.

"A to je zato što imamo podudarne interese po mnogim pitanjima i u mnogim dijelovima svijeta", rekao je, napominjući da se sastanak održava u komplikovanim vremenima.

Odnosi su se pogoršali zbog carinskih politika američkog predsjednika Donalda Trumpa, koje su povećale carine na indijski izvoz, kao i zbog njegovih tvrdnji o njegovoj ulozi u smirivanju tenzija s Pakistanom prošle godine.

Rubio je rekao da su Indija i SAD strateški saveznici.

"Imali smo prilike za saradnju globalno, u različitim regijama svijeta i to uključuje potencijalno zapadnu hemisferu", dodao je.

Fokus putovanja je na jačanju bilateralnih odnosa u različitim oblastima, uključujući energiju, trgovinu i odbranu, prema riječima zvaničnika.

Rubio je stigao u Indiju rano u subotu na svoju četverodnevnu posjetu i sastao se s premijerom Narendrom Modijem. Također će posjetiti gradove Agra i Jaipur te učestvovati u Kvadrilateralnom sigurnosnom dijalogu, poznatom kao Quad, u utorak.

Nakon svojih sastanaka u subotu, Rubio je rekao da se Indija obavezala na kupovinu američke robe u vrijednosti od 500 milijardi dolara tokom narednih pet godina fokusirajući se na energiju, tehnologiju i poljoprivredu.