Nakon sjednice Predsjedništva stranke, Dragan Čović je kazao da ime kandidata još nije poznato, ali da se intenzivno radi na definisanju okvira djelovanja novog visokog predstavnika

Šef HDZ-a kaže da će novi visoki predstavnik u BiH imati ograničen mandat i ovlasti, predlaže izmještanje OHR-a u Brisel Nakon sjednice Predsjedništva stranke, Dragan Čović je kazao da ime kandidata još nije poznato, ali da se intenzivno radi na definisanju okvira djelovanja novog visokog predstavnika

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović izjavio je u ponedjeljak da budući visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini neće biti političar, već osoba drugačijeg profila s jasno ograničenim mandatom od dvije godine, za koji smatra da je već usaglašen među međunarodnim akterima.

Nakon sjednice Predsjedništva stranke, Čović je kazao da ime kandidata još nije poznato, ali da se intenzivno radi na definisanju okvira djelovanja novog visokog predstavnika.

„Definira se precizno vremenski okvir za tu osobu i jasno se evidentiraju ovlasti u odnosu na dosadašnje bonske ovlasti. Ta dva elementa su, čini mi se, već dogovorena, a sada se traži najprihvatljiviji kandidat“, rekao je Čović.

Govoreći o ulozi Ureda visokog predstavnika (OHR), ponovio je stav da je ta institucija odavno trebala biti zatvorena te da korištenje bonskih ovlasti nije donijelo koristi.

„Imali smo više štete nego koristi. Ako se već bira novi visoki predstavnik, onda mora imati jasan i ograničen mandat i reducirane ovlasti“, naglasio je.

Dodao je da postoji kompromis među članicama Vijeće za implementaciju mira (PIC) o tim principima, te ponovio prijedlog da se OHR eventualno izmjesti u Brisel, ukoliko Bosna i Hercegovina nastavi evropski put.

Čović je rekao da je na sjednici bilo riječi i o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, kao i o razgovorima s predstavnicima Evropske unije.

Dosadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt nedavno je objavio da će napustiti tu dužnost.