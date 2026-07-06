Od samog početka smo govorili da nećemo odgovarati na izjave ove vrste, tako da idemo dalje, kaže ministar vanjskih poslova Italije

Šef diplomatije Italije Tajani: Trumpove riječi „govore same za sebe“ Od samog početka smo govorili da nećemo odgovarati na izjave ove vrste, tako da idemo dalje, kaže ministar vanjskih poslova Italije

Riječi američkog predsjednika Donalda Trumpa „govore same za sebe“, izjavio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Italije, pozivajući na fokusiranje na transatlantske odnose nakon Trumpovih najnovijih prozivki na društvenim mrežama upućenih premijerki Giorgiji Meloni, prenosi Anadolu.

Antonio Tajani je za Sky Tg24 izjavio da su veze između SAD-a i Italije „iznad nekoliko izjava“, prenijela je novinska agencija ANSA.

„Od samog početka smo govorili da nećemo odgovarati na izjave ove vrste, tako da idemo dalje. Uvjereni smo da transatlantski odnosi sežu daleko iznad pojedinačnih izjava“, rekao je Tajani.

Ono što je važno za Rim jeste činjenica da su SAD strateški partner Italije i najvažniji dio Zapada uz Evropu, naglasio je on.

„Odnosi sa Sjedinjenim Državama su fundamentalni sa svakog tačke gledišta – komercijalnog, političkog, strateškog. Bili smo saveznici Sjedinjenih Država pod [predsjednicima] Obamom, Clintonom, Bushom, Reaganom, Bidenom, tako da za nas nema problema; idemo dalje, nastavljamo s veoma važnim političkim odnosima, iznad nekoliko izjava“, kazao je Tajani.

Tajanijeve izjave uslijedile su nakon što je Trump u nedjelju obnovio svoj javni spor s Meloni objavljivanjem montirane fotografije na mreži Truth Social koja sugeriše da je ona pretjerano zainteresovana za njega, napisavši: „Potrebna zabrana prilaska.“

Prošlog mjeseca Trump je tvrdio da je Meloni „molila“ da se fotografiše s njim na samitu G7. Meloni je odbacila tu tvrdnju kao „potpuno izmišljenu“, dodajući: „Italija i ja nikada ne molimo.“

Nova objava uslijedila je uoči ovosedmičnog samita NATO-a u Turskoj, gdje se očekuje da će se Trump i Meloni sastati zajedno s ostalim liderima Alijanse.