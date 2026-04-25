Šef diplomatije Irana razgovarao s premijerom Pakistana uoči mogućih pregovora sa SAD-om Abbas Araghchi stigao je u Islamabad kasno u petak radi nastavka zaustavljenih razgovora

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i njegova delegacija sastali su se u subotu u Islamabadu s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, usred napora da se ožive zaustavljeni mirovni pregovori između SAD-a i Irana kako bi se okončao osmosedmični rat, javlja Anadolu.

Sastanku, prema kratkoj izjavi i videu koji je objavio ured premijera, prisustvovali su i ministar vanjskih poslova Ishaq Dar i načelnik vojske feldmaršal Asim Munir.

Prema Sharifovom uredu, na sastanku se razgovaralo o regionalnoj situaciji.

Ranije je Araghchi održao odvojen sastanak s načelnikom vojske Munirom, koji je nedavno otputovao u Teheran.

Araghchi je stigao u Pakistan kasno u petak radi, kako kažu pakistanski zvaničnici, događaja koji bi mogao utrti put drugoj rundi pregovora. Također će putovati u Muscat i Moskvu.

Prva runda pregovora održana je prije dvije sedmice u Islamabadu, ali nije postignut dogovor o okončanju sukoba koji je počeo 28. februara i zahvatio cijeli Bliski istok. Ti razgovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvonedeljnom primirju, koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.

U međuvremenu, Bijela kuća je saopćila da će američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i savjetnik Jared Kushner također otputovati u Pakistan u subotu.

Iran je odbio da vodi direktne razgovore sa SAD-om i rekao da će zapažanja biti prenesena Pakistanu.

Neke od spornih tačaka su, kako se navodi, Hormuški moreuz, američka blokada iranskih luka i iranski obogaćeni uranijum.