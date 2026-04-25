Šef diplomatije Irana razgovarao s premijerom Pakistana uoči mogućih pregovora sa SAD-om

Islam Uddin
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i njegova delegacija sastali su se u subotu u Islamabadu s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, usred napora da se ožive zaustavljeni mirovni pregovori između SAD-a i Irana kako bi se okončao osmosedmični rat, javlja Anadolu.
Sastanku, prema kratkoj izjavi i videu koji je objavio ured premijera, prisustvovali su i ministar vanjskih poslova Ishaq Dar i načelnik vojske feldmaršal Asim Munir.
Prema Sharifovom uredu, na sastanku se razgovaralo o regionalnoj situaciji.
Ranije je Araghchi održao odvojen sastanak s načelnikom vojske Munirom, koji je nedavno otputovao u Teheran.
Araghchi je stigao u Pakistan kasno u petak radi, kako kažu pakistanski zvaničnici, događaja koji bi mogao utrti put drugoj rundi pregovora. Također će putovati u Muscat i Moskvu.
Prva runda pregovora održana je prije dvije sedmice u Islamabadu, ali nije postignut dogovor o okončanju sukoba koji je počeo 28. februara i zahvatio cijeli Bliski istok. Ti razgovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvonedeljnom primirju, koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.
U međuvremenu, Bijela kuća je saopćila da će američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i savjetnik Jared Kushner također otputovati u Pakistan u subotu.
Iran je odbio da vodi direktne razgovore sa SAD-om i rekao da će zapažanja biti prenesena Pakistanu.
Neke od spornih tačaka su, kako se navodi, Hormuški moreuz, američka blokada iranskih luka i iranski obogaćeni uranijum.