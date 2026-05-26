Đuro Macut: Srbija i Sjeverna Makedonija su bratske i prijateljske zemlje Premijer Srbije sastao se u Beogradu sa predsjednicom Nacionalnog vijeća makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da su njegova zemlja i Sjeverna Makedonija bratske i prijateljske zemlje, javlja Anadolu.

Macut se u Beogradu sastao sa predsjednicom Nacionalnog vijeća makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović.

Tema razgovora bila je unapređenje položaja pripadnika makedonske manjine u Srbiji.



Macut je naglasio da su Srbija i Sjeverna Makedonija bratske i prijateljske zemlje, orijentisane ka saradnji, poštovanju i međusobnom prosperitetu.

"Nacionalne manjine su pravo blago ove zemlje, na koje smo ponosni", rekao je Macut.



Zahvalio se Nacionalnom vijeću makedonske nacionalne manjine na partnerstvu i saradnji.