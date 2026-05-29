Đurić: Srbija ostaje faktor mira i stabilnosti u regionu, dijalog jedini put za Kosovo Govoreći na svečanoj akademiji povodom Dana srpske diplomatije u Beogradu, Đurić je istakao da je za Srbiju diplomatija neraskidivo povezana s očuvanjem prava na samostalno odlučivanje

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u petak u Beogradu da će Srbija, uprkos složenim geopolitičkim okolnostima, nastaviti da djeluje kao faktor mira i saradnje u regionu, naglasivši da pitanje Kosova ostaje jedan od najosjetljivijih elemenata regionalne stabilnosti i nacionalni prioritet zemlje.

Govoreći na svečanoj akademiji povodom Dana srpske diplomatije u Beogradu, Đurić je istakao da je za Srbiju diplomatija neraskidivo povezana s očuvanjem prava na samostalno odlučivanje uz istovremeno jačanje međunarodnih partnerstava.

„Zapadni Balkan je vidio dovoljno podjela tokom generacija da bi razumio pravu vrijednost stabilnosti. Zato će Srbija nastaviti da djeluje kao faktor mira, predvidivosti i saradnje“, rekao je Đurić.

On je naglasio da Srbija ostaje posvećena dijalogu kao jedinom održivom putu ka kompromisnom rješenju za Kosovo, uz insistiranje na poštivanju međunarodnog prava i zaštiti prava srpskog naroda.

Đurić je poručio da je Srbija dio Evrope ne samo geografski, već i historijski, kulturno i ekonomski, dodajući da strateška posvećenost evropskim integracijama ostaje nepromijenjena.

„Naš cilj je da približimo Srbiju i Evropu na način koji građani mogu osjetiti u svakodnevnom životu“, rekao je, ističući potencijal koristi od integracije u jedinstveno evropsko tržište i šengenski prostor.

Govoreći o ekonomiji, Đurić je naveo da ekonomska snaga sve više određuje politički uticaj, naglašavajući da je razvoj ekonomije prioritet nacionalne politike.

„U proteklih 14 godina bruto domaći proizvod Srbije gotovo je utrostručen, kao rezultat politike koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić“, rekao je Đurić.

Svečanost je održana u prisustvu predstavnika diplomatskog kora i zvanica, uključujući Tamaru Vučić, suprugu predsjednika države.

Dan srpske diplomatije obilježava se 29. maja, u znak sjećanja na 1839. godinu kada je formirana Knjaževska kancelarija inostranih djela, preteča današnjeg Ministarstva vanjskih poslova Srbije.