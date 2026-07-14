Ovo što se dešava u petak predstavlja diplomatsku, ali i političku historiju u odnosima Srbije i SAD, kazao je ministar vanjskih poslova

Đurić: Srbija i SAD započinju strateški dijalog, prva sesija u petak Ovo što se dešava u petak predstavlja diplomatsku, ali i političku historiju u odnosima Srbije i SAD, kazao je ministar vanjskih poslova

Srbija i Sjedinjene Američke Države započinju strateški dijalog, a prva sesija biće održana u petak, 17. jula, izjavio je u utorak ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić.

Đurić je naveo da je odluka o pokretanju dijaloga donesena u Vašingtonu, ističući da dvije zemlje time po prvi put u historiji podižu odnose na nivo strateškog partnerstva.

„Ovo znači da SAD i administracija predsjednika Donalda Trumpa šalju snažnu poruku ne samo prema Srbiji i našoj administraciji i našem narodu, već i prema američkim institucijama da je Srbija prepoznata kao partner i prijateljska zemlja“, rekao je Đurić za RTS.

Dodao je da danas putuje u Vašington na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, gdje će u četvrtak učestvovati na samitu, dok će se u petak održati prva sesija strateškog dijaloga.

„Ovo što se dešava u petak predstavlja diplomatsku, ali i političku historiju u odnosima Srbije i SAD. Vjerujem da će ekonomija, građani, kao i međunarodni položaj i ugled Srbije dodatno biti osnaženi“, kazao je Đurić.

On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci unapređenju odnosa sa SAD.

„Predsjednik Vučić je godinama podržavao naše napore da unaprijedimo odnose sa SAD i veoma sam zadovoljan što danas mogu to objaviti“, rekao je.

Govoreći o značaju strateškog dijaloga, Đurić je istakao da time Srbija ulazi u krug zemalja sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje.

„Ako bismo pravili paralelu sa odnosima sa EU, ovo je svojevrsni ‘američki klaster za Srbiju’, koji nas stavlja u potpuno novu kategoriju“, naveo je.

Dodao je da je uspostavljanje strateškog dijaloga u nacionalnom interesu Srbije, posebno u kontekstu ključnih pitanja kao što su Kosovo i Metohija, Republika Srpska i očuvanje unutrašnje stabilnosti.

Đurić je rekao i da je američka administracija prošle godine pokazala razumijevanje za "rješavanje problema u Bosni i Hercegovini."

Ukazao je da je dijalog važan i za ekonomiju, jer predstavlja signal investitorima, navodeći primjer Mađarske koja je, kako je kazao, ostvarila značajan ekonomski napredak nakon dobijanja statusa strateškog partnera.

„Brojne američke finansijske institucije, kao i tehnološke i druge kompanije, počele su koristiti Budimpeštu kao bazu za djelovanje prema Evropi. Ovo je značajan korak za nas“, zaključio je Đurić.