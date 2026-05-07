Đurić s Mirziyoyevim: Srbija opredijeljena za nastavak i proširenje saradnje s Uzbekistanom

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić sastao se u Taškentu s predsjednikom Uzbekistana Shavkatom Mirziyoyevim, ističući tom prilikom da su odnosi dvije zemlje prijateljski, stabilni i bez otvorenih pitanja te da Srbija ostaje posvećena jačanju saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, javlja Anadolu.

Đurić je, kako je objavio na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, naglasio da Srbija želi dodatno unaprijediti odnose s Uzbekistanom, posebno u ekonomiji i poslovnoj saradnji.

"Ističući da su odnosi između Srbije i Uzbekistana tradicionalno prijateljski, stabilni i bez otvorenih pitanja, prenio sam jasnu posvećenost Srbije daljem unapređenju naše saradnje u svim oblastima od obostranog interesa", rekao je Đurić.

Osvrćući se na posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Uzbekistanu prošle godine, prenio je njegov poziv Mirziyoyevu da posjeti Srbiju.

Govoreći o ekonomskim odnosima, naglasio je da Uzbekistan, kao jedna od najbrže rastućih ekonomija u regiji, predstavlja važnog partnera za Srbiju, s ogromnim potencijalom za proširenje trgovine i podsticanje poslovne povezanosti.

"Srbija visoko cijeni potvrdu Uzbekistana o učešću na EXPO 2027 i uložit ćemo sve napore kako bismo osigurali da se ova zemlja, poznata po bogatom kulturnom i historijskom naslijeđu, predstavi na najbolji mogući način", dodao je Đurić.