Đurić: Posjeta Izraelu potvrdila snažno opredjeljenje za unapređenje odnosa dvije zemlje

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Marko Đurić izjavio je večeras, na kraju posjete Izraelu, da je nakon sastanaka na najvišem nivou i niza postignutih dogovora, uključujući i podizanje bilateralnih odnosa na nivo strateškog partnerstva, ova posjeta potvrdila snažno opredjeljenje za unapređenje odnosa dvije zemlje i jasnu potvrdu srpskih državnih i nacionalnih interesa.

Ministar Đurić je naveo da je tokom posjete razgovarao s najvišim državnim zvaničnicima Izraela, uključujući predsjednika, premijera i ministra vanjskih poslova, kao i s predstavnicima političke, kulturne i poslovne zajednice. Posebno je izdvojio četverosatni razgovor s izraelskim šefom diplomatije, a kao važan rezultat posjete naveo je i osnivanje srpsko-izraelskog poslovnog savjeta, koji će doprinijeti jačanju ekonomske saradnje.

Osvrćući se na rezultate posjete, ministar je naglasio da je cilj Srbije bio jačanje odnosa s jednom od najutjecajnijih zemalja svijeta i naroda s dugom historijom i globalnim utjecajem, uz ocjenu da je taj cilj i ostvaren.

"Uvijek ću, dok god sam na ovom mjestu, stajati iza srpskog državnog i nacionalnog interesa i politike koju smo zajedno s predsjednikom formulirali", poručio je Đurić.



Naglasio je da je upravo takva politika omogućila podizanje odnosa Srbije i Izraela na nivo strateškog partnerstva.

"Ovdje smo došli zbog Srbije, zbog naše historije, ali i zbog naše budućnosti i mogu danas da kažem da smo uspjeli", poručio je Đurić.

Dodao je da Srbija u Izraelu uživa poštovanje bez presedana, kao i da se isto odnosi i na predsjednika Srbije u političkim krugovima te zemlje.

Osvrnuvši se na predstavljanje knjige "Ustaški zločini: Zbirka dokumenata (1941-1942)", koje je večeras održano u Jerusalemu, Đurić je istakao da je važno očuvanje sjećanja kako bi buduće generacije razumjele prošlost i spriječile ponavljanje zločina.

"Briga o očuvanju sjećanja mora da osigura zdrave osnove za budućnost i da spriječi da se zlo koje su naši narodi preživjeli ikada ponovi", istakao je ministar Đurić.