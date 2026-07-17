Ministar je naveo da ovaj trenutak vidi kao jedan od ključnih u 145-godišnjoj istoriji odnosa Srbije i SAD

Đurić: Otvaranje strateškog dijaloga istorijski iskorak za odnose Srbije i SAD-a Ministar je naveo da ovaj trenutak vidi kao jedan od ključnih u 145-godišnjoj istoriji odnosa Srbije i SAD

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u petak da se u Washingtonu „piše istorija srpsko-američkih odnosa“, povodom početka strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.

Đurić je ocijenio da pokretanje dijaloga predstavlja više od formalnog koraka, nazivajući ga suštinskim iskorakom u bilateralnim odnosima.

„Postoje dani u diplomatiji koji su proceduralni, a postoje dani kada se piše istorija. Vjerujem da je danas takav dan za odnose Srbije i SAD“, rekao je Đurić.

Dodao je da će strateški dijalog omogućiti kontinuiranu saradnju između institucija dvije zemlje, nezavisno od političkih promjena, te otvoriti nova područja saradnje u budućnosti.

Đurić je naveo da ovaj trenutak vidi kao jedan od ključnih u 145-godišnjoj historiji odnosa Srbije i SAD, podsjećajući na ranije periode saradnje, uključujući savezništvo tokom svjetskih ratova i poslijeratnu obnovu.

Tokom posjete Washingtonu najavljeno je i potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti energetike, koji uključuje razvoj gasnih interkonektora, kao i sporazuma u oblasti obrazovanja, uključujući proširenje Fulbright programa za studente i istraživače.

Ministar je rekao da će razgovori obuhvatiti i regionalnu situaciju, ističući da Srbija sebe vidi kao partnera SAD u očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu.

Đurić je također naveo da je Srbija pristupila NASA Artemis sporazumima, ocijenivši to kao važan korak za unapređenje naučne i tehnološke saradnje sa SAD.

Pokretanje strateškog dijaloga, kako je rekao, rezultat je višegodišnjih diplomatskih napora i podrške državnog vrha Srbije.