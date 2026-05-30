Đurić kazao da je Beograd posvećen dijalogu s Prištinom i rješavanju svih pitanja uz posredovanje EU-a Šef srbijanske diplomatije izrazio zahvalnost Slovačkoj na podršci u EU integracijama Srbije

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom, kao i rješavanju svih pitanja kroz proces uz posredstvo Evropske unije, javlja Anadolu.



Nakon susreta sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom u Bratislavi u subotu, izrazio je zahvalnost Slovačkoj na poštovanju suvereniteta Srbije.



"Mislim da nema Srbina koji nije zahvalan našim slovačkim prijateljima za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Naš teritorijalni integritet i suverenitet nije manje važan od teritorijalnog integriteta i suvereniteta bilo koje druge evropske zemlje i isti principi moraju da važe svuda ili ih nema, kao što smo i konstatovali tokom naših zajedničkih diskusija", kazao je Đurić.



Kada je riječ o evropskim integracijama i članstvu Srbije u EU-u, Đurić je zahvalio Slovačkoj na dosljednoj podršci Srbiji na evropskom putu i kazao da je Slovačka jedan od najčvršćih podržavatelja proširenja EU-a na Balkan.



"Smatram da je interes čitave Evropske unije, a svakako interes naše zemlje koja preduzima značajne korake u reformama, da Balkan i Srbija budu deo EU. Izložio sam naše viđenje toga na koji način bi otvaranje regiona i za zajedničko evropsko tržište i u perspektivi za šengenski sporazum doprinelo jačanju međuetničkih i ekonomskih veza unutar našeg regiona, na koji način bi imalo stabilizujuće dejstvo", kazao je Đurić.



Kazao je kako članstvo čitavog regiona Balkana u EU-u može imati dugoročne pozitivne stabilizacione i ekonomske implikacije na čitavu Evropu.



Đurić je istakao da su razgovarali i o načinu da slovačka zajednica u Srbiji, kroz projekte na kojima zajednički rade Srbija i Slovačka, kao što je Slovačka kuća, postane još čvršći most između dvije zemlje.



"Srbija je čvrsto opredeljena na najvišem političkom nivou, dakle i od strane predsednika Aleksandra Vučića, ali i od svih ostalih u vladi, da podrži brzu realizaciju projekta otvaranja Slovačke kuće u Srbiji."



Govoreći o saradnji ambasada, istakao je da ima smisla da se razgovara i o fizičkom dijeljenju prostora u onim državama u kojima i Srbija i Slovačka imaju interes da dijele prostor radi racionalizacije i efektnijeg nastupa obje zemlje.



Ekonomsku saradnju ocijenio da je pozitivnom. Ukazao je na projekat Tatra vagonka u Subotici, koji je otvorio 500 radnih mjesta za građane u Srbiji i dodao da se u Srbiji bilježe i druge slovačke investicije.



Najavio je da će se u najskorijem vremenu održati i sjednica mešovitog ekonomskog komiteta, na kojoj će se diskutovati kako se može zajednički djelovati i prema trećim tržištima.



Šef slovačke diplomatije kazao je u vezi s evreopskim putem Srbije da su opstrukcije koje dolaze iz EU-a tokom integracionog procesa Srbije više političkog karaktera, nego suštinskog.



"Srbija je otvorila 22 poglavlja od 35, dva poglavlja je zatvorila, dva klastra je otvorila, prvi i četvrti, i više od pet godina su spremni da se otvori treći klaster, ali on do danas nije otvoren. Mi smatramo da to nije dobro, jer stvara negativne emocije i osjećanja i kod samih građana", kazao je Blanar.



Naveo da su odnosi Srbije i Slovačke veoma bliski, kao i da ne postoje otvorena pitanja između država.

