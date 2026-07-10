- To je jedna dobra vest - sa Mađarskom ćemo nastaviti da dobro i lepo sarađujemo, kazao je Marko Đurić

Đurić i Orban razgovarali o nastavku saradnje na marginama samita "Prijatelji Zapadnog Balkana" - To je jedna dobra vest - sa Mađarskom ćemo nastaviti da dobro i lepo sarađujemo, kazao je Marko Đurić

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u petak, u okviru Samita ministara vanjskih poslova grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana" i ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana u Rimu, sa mađarskom kolegicom Anitom Orban, te poručio kako će Srbija i Mađarska nastaviti dobro da sarađuju.



Đurić je rekao da je imao izvanredan razgovor sa ministaricom vanjskih poslova poslova Mađarske.



"Nakon tog razgovora veoma sam optimističan da će se izvanredni odnosi Mađarske i Srbije nastaviti, da očekujemo i nadamo se u narednim danima sastanke na visokom i najvišem nivou koji će to da potvrde, ali u svakom slučaju interes obe strane je da se ti odnosi neguju i nastave na svim nivoima", rekao je Đurić, navodi se u saopćenju srbijanskog MVP-a.



Dodao je da se to ne odnosi samo na sastanke na nivou vlada dviju zemalja, već i na građane međusobno, privredu, društveni sektor, širu zajednicu.



"To je jedna dobra vest - sa Mađarskom ćemo nastaviti da dobro i lepo sarađujemo", kazao je Đurić.

