Đurić: Želimo da Diplomatsko-sportske igre postanu tradicija

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Marko Đurić poručio je da je cilj da Diplomatsko-sportske igre postanu tradicionalna manifestacija koja će okupljati sve veći broj predstavnika prijateljskih zemalja i međunarodnih organizacija.

Obraćajući se na otvaranju završnog takmičenja prvih Diplomatsko-sportskih igara u Sportskom centru "Siniđelić" u Beogradu, Đurić je istakao da se u vremenu koje nije jednostavno šalje simbolična poruka da sport ne samo da spaja ljude, već i briše granice među njima.

On je naveo da na igrama učestvuju predstavnici brojnih zemalja koje su u Srbiji zastupljene kroz diplomatske misije te da ih povezuje zajednička posvećenost fer-pleju i unapređenju odnosa sa Srbijom. Među njima je bio i ambasador Republike Turske u Srbiji Ilhan Saygili.

Đurić je izrazio zadovoljstvo što se manifestacija održava u godini priprema za EXPO, čiji je moto "Sport i kultura za sve" te dodao da igre već sada predstavljaju novo poglavlje u jačanju diplomatskih i sportskih veza.

"Naš plan je da ova manifestacija postane tradicionalna i da okuplja sve veći broj predstavnika prijateljskih zemalja i međunarodnih organizacija", rekao je Đurić.

On je učesnicima čestitao na, kako je naveo, poštovanju univerzalnih vrijednosti sporta, saradnje i prijateljstva među narodima, ističući da sport ima snagu da povezuje ljude bez obzira na razlike.

Ministar je učesnicima poželio da boravak i službovanje u Beogradu pamte po najljepšem iskustvu te poručio da se u Srbiji osjećaju kao kod kuće.

U okviru prvih Diplomatsko-sportskih igara, od marta do juna 2026. godine održana su takmičenja u više sportova, uključujući mini-fudbal, padel, badminton i košarku, uz učešće predstavnika više od 18 diplomatsko-konzularnih misija i međunarodnih organizacija, kao i Ministarstva vanjskih poslova Srbije.