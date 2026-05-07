Đedović Handanović: Srbija nije zadovoljna prijedlogom MOL-a u vezi s rafinerijom u Pančevu

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kazala je u četvrtak kako srbijanska strana "nije zadovoljna prijedlogom" mađarske naftne kompanije MOL u vezi s rafinerijom u Pančevu, dok se pregovori oko preuzimanja ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama, nalaze u kritičnoj fazi.



"Upravo smo završili višesatni sastanak s predstavnicima kompanije MOL i nismo zadovoljni predlogom koji smo danas dobili, a tiče se 'crvenih linija' za koje smo rekli da ih nećemo preći", rekla je Đedović Handanović na Instagram profilu.

Kazala je kako je za državu prioritet očuvanje stabilnog snabdijevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima, istaknuvši značaj rada Rafinerije nafte u Pančevu i uloge kompanije NIS u energetskom sektoru Srbije.

Đedović Handović izjavila je kako srbijanska strana ostaje posvećena nastavku pregovora s MOL-om i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cijenu.



"Branimo i branićemo interese naše zemlje", navela je.



Rekavši kako nije zadovoljna prijedlogom MOL-a koji se odnosi na budući rad rafinerije nafte u Pančevu, ministrica je dodala: "Tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći - pre svega budućeg rada rafinerije u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i kako da obezbedimo da nivoi koje dogovorimo ostanu ispoštovani, da rafinerijska prerada, odnosno derivati nafte, pokrivaju u određenom obimu tržište Srbije, pre svega, zbog građana Srbije, zbog privrede Srbije."



Dodala je kako je NIS strateška dominantna kompanija u naftnom sektoru dodavši kako srbijanske vlasti žele da tako i ostane.



"Ono što je ostalo je da čekamo novi predlog kompanije MOL i da on stigne u najkraćem roku", rekla je, dodavši: "Da budem jasna, ovde se radi o ugovoru između budućih akcionara, sa jedne strane MOL-a, sa druge strane Republike Srbije, odnosno obavezama koje MOL treba da ispuni kao neko ko će upravljati kritičnom energetskom infrastrukturom u Srbiji."



Krajem aprila MOL je izjavio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinski vlasnik NIS-a.

"Cilj MOL-a je da dodatno ojača sigurnost snabdijevanja u Srbiji i regionu, uz istovremeno iskorištavanje sinergija između rafinerija. Ukoliko transakcija bude uspješno realizovana, planiramo dugoročno upravljanje tim postrojenjem", navela je mađarska kompanija odgovarajući na pitanje "Forbsa", prenio je Tanjug.

Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu u januaru 2025, produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture kompanije do 22. maja 2026. godine. OFAC je ranije izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

U toku su pregovori između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u.

