Hrvati u BiH uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, smatra ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković

Čović tvrdi da OHR treba zatvoriti, kaže da nanosi štetu političkom razvoju BiH Hrvati u BiH uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, smatra ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović izjavio je da Ured visokog predstavnika (OHR) treba biti zatvoren, ocijenivši da je ta institucija nanijela štetu političkom razvoju zemlje, prenijeli su mediji u BiH u četvrtak.

„Nama je sasvim svejedno ko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već osam i ta institucija mora se ugasiti“, rekao je Čović za RTV HB, dodajući da su korištenja bonskih ovlasti poticala političke sukobe umjesto rješavanja problema.

Govoreći o odnosima u zemlji, Čović je odbacio tvrdnje da Hrvati u BiH imaju više prava nego što im pripada po Ustavu, naglasivši da je situacija suprotna.

„Hrvati imaju mnogo manje nego što im po Ustavu pripada“, ustvrdio je, ukazujući na, kako je naveo, dugogodišnje "nametanje člana Predsjedništva" i pokušaje utjecaja na izbor delegata u Domu naroda.



On je ocijenio paradoksalnim zalaganje za jačanje državnog suvereniteta uz istovremeno oslanjanje na odluke međunarodne zajednice, uključujući nametanje zakona.

Čović je također rekao da je model jednakopravnosti primijenjen u Mostaru mogao biti iskorišten i na višim nivoima vlasti kako bi se osigurala "ravnopravnost konstitutivnih naroda."

Govoreći o radu Doma naroda, najavio je da će zakoni iz evropske agende biti usvojeni uz amandmane, kao i održavanje hitne sjednice 27. jula posvećene budžetu institucija BiH.

Komentarišući zastoje u reformama povezanim s Evropskom unijom, upozorio je da bi BiH mogla izgubiti između 50 i 100 miliona eura zbog neispunjavanja obaveza.

„To nije samo pitanje novca, već i kredibiliteta prema partnerima u Evropskoj uniji“, rekao je Čović.

Dodao je da BiH i dalje ima podršku međunarodnih partnera, posebno Hrvatske, te pozdravio nedavno usvojenu rezoluciju Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH.

Čović je zahvalio Vladi Hrvatske na kontinuiranoj podršci infrastrukturnim i ekonomskim projektima, ističući da ta podrška doprinosi većoj vidljivosti BiH u evropskim okvirima.

- Konaković: Neprimjerene poruke iz Zagreba

Hrvati u BiH uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, naravno na štetu bošnjačkog naroda, ocijenio je ranije ministar vanjskih poslova BiH i lider stranke Narod i Pravda Elmedin Konaković.



On smatra da su neprimjerene poruke iz Zagreba kako Hrvati u BiH nemaju zaštićen status kao konstitutivni narod zaista jedna loša stvar i "nećemo se s njima nadvikivati ili nešto s njima puno svađati".



Na zatvaranje Ureda visokog predstavnika u BiH uz Čovića poziva i sudskom presudom smijenjeni bivši predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik.