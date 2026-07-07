Evropa preuzima veću odgovornost za vlastitu obranu i sada moramo nastaviti, kazao je

Čelnik EV Costa istakao da Europljani očekuju sa samita u Turskoj jasnu poruku NATO-a o evropskoj sigurnosti Evropa preuzima veću odgovornost za vlastitu obranu i sada moramo nastaviti, kazao je

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa rekao je u utorak da evropski građani očekuju da aktuelni samit NATO-a u Ankari pošalje jasnu poruku da savez ostaje kamen temeljac odbrane i odvraćanja na kontinentu.

“Ono što evropski građani očekuju od ovog samita u Ankari jeste jasna poruka da se možemo i dalje oslanjati na NATO za njihovu vlastitu odbranu, kao i za naše odvraćanje, zasnovano na veoma snažnom transatlantskom odnosu“, rekao je Costa u izjavama uz generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea i predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen u turskoj prijestolnici Ankari.

Costa je rekao da Evropa preuzima veću odgovornost za vlastitu sigurnost, istovremeno ostajući posvećena savezu.

“Naše države članice, kao što ste priznali, ispunjavaju svoje obaveze, a Evropa preuzima veću odgovornost u vlastitoj odbrani i sada moramo nastaviti“, rekao je.

Von der Leyen je ponovila da je snažna Evropa snažan NATO, rekavši da je EU mobilizirao do 800 milijardi eura (914 milijardi dolara) do 2030. godine kako bi ojačao svoju odbrambenu industrijsku bazu.

Rutte je istakao podjelu odgovornosti između NATO-a i Evropske unije, rekavši da se savez fokusira na vojne sposobnosti, standarde te komandovanje i kontrolu, dok EU podržava otpornost, infrastrukturu, odbrambenu industrijsku bazu i finansiranje.

On je pohvalio napore bloka da mobilizira sredstva za odbranu kroz inicijative poput Sigurnosne akcije za Evropu (SAFE), naglašavajući da je bliža saradnja NATO-a i EU-a od ključne važnosti u trenutnom sigurnosnom okruženju.

Dvodnevni samit NATO-a u Ankari okuplja lidere 32-članog saveza, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o evropskim odbrambenim kapacitetima, ciljevima saveza u pogledu izdvajanja za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.