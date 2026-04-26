Čelnici Srbije i Albanije osudili napad na Trumpa: Nasilje prijetnja demokratiji Vučić i Rama poručili da političko nasilje mora biti nedvosmisleno odbačeno

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama osudili su u nedjelju napad na predsjednika čelnike administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, ističući da nasilje predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim vrijednostima.

Vučić je naveo da Srbija „najsnažnije osuđuje oružani napad“ na Trumpa i njegovu porodicu, dodajući da političko nasilje predstavlja „kukavičluk u najgorem obliku“ koji produbljuje društvene podjele.

„Svijet se već suočava s previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao jedini održiv put ka rješavanju nesuglasica“, poručio je Vučić.

Premijer Albanije Rama također je osudio napad, ocijenivši da ovakvi incidenti predstavljaju "napad na demokratski poredak i slobodu."



Izrazio je zabrinutost zbog nasilja tokom političkih događaja, uz poruku da je važno očuvati sigurnost i stabilnost institucija.

Incident se dogodio tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, gdje je naoružani napadač otvorio vatru, nakon čega su učesnici evakuisani.

Prema navodima policije, osumnjičeni je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima, a tokom razmjene vatre jedan pripadnik sigurnosnih snaga pogođen je u zaštitnu opremu.

Donald Trump i ostali prisutni nisu povrijeđeni, a istraga o incidentu je u toku.