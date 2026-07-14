Češki ministar vanjskih poslova: Prag će nastaviti političku podršku Izraelu

Češki ministar vanjskih poslova Petr Macinka obećao je u utorak da će Prag nastaviti pružati političku podršku Izraelu, uključujući i na evropskom nivou, istovremeno pozivajući na jaču ekonomsku saradnju između dvije zemlje, javio je Češki radio.

Obraćajući se zajedno s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom na otvaranju Češko-izraelskog poslovnog foruma, Macinka je kazao da će Prag nastaviti jačati bilateralne ekonomske odnose i zadržati političku podršku Izraelu.

Istakao je da je cilj foruma uspostavljanje novih poslovnih kontakata i ostvarivanje konkretnih rezultata kroz ugovore, zajedničke projekte, investicije i dugoročna partnerstva.

Macinka je kao ključne oblasti buduće saradnje izdvojio odbrambenu industriju, sajber sigurnost i digitalne tehnologije, zdravstvo i biotehnologiju, te transport i logistiku.

Dodao je da češke kompanije ne bi trebale biti posmatrane samo kao dobavljači, već i kao ravnopravni partneri i investitori.