Češki i finski lideri kažu da Rusija ostaje glavna sigurnosna prijetnja Evropi Lideri pozivaju na koordiniran odgovor EU i NATO-a bez obzira na ishod rata u Ukrajini

Rusija će ostati najozbiljniji sigurnosni izazov s kojim se suočava Evropa bez obzira na to kako će se završiti rat u Ukrajini, navodno su u utorak izjavili češki predsjednik Petr Pavel i finski predsjednik Alexander Stubb, javlja Anadolu.

Prema Češkom radiju, dvojica lidera su se tokom razgovora u Pragu složila da se Evropa mora pripremiti za dugoročne sigurnosne rizike koje predstavlja Moskva.

Pavel je rekao da su potrebne koordinirane mjere i unutar EU i NATO-a kako bi se suočili s izazovom, objavio je ovaj medij.

Stubb je naglasio da bi Evropa također trebala preispitati svoj pristup Ukrajini, ističući iskustvo zemlje u modernom ratovanju.

"Umjesto da pričamo o tome šta Ukrajina treba od Evrope, možda bismo trebali početi razmišljati i o tome šta mi u Evropi trebamo od Ukrajine", rekao je.

Dodao je da se Evropa mora odmaknuti od toga da sebe posmatra isključivo kao pružaoca podrške.

Lideri su razgovarali o ratu u Ukrajini i potrebi da se nastavi podrška Kijevu dok se istovremeno teži mirnom rješenju.

Stubb je pohvalio češku inicijativu za isporuku artiljerijske municije Ukrajini, opisujući je kao važan doprinos odbrani zemlje, navodi se u izvještaju.