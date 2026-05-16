Veliko interesovanje za Dječiji sajam u Beogradu, brojni edukativni sadržaji za najmlađe

Dječiji sajam u organizaciji Turske fondacije Maarif otvoren je u subotu u Beogradu, glavnom gradu Srbije, uz veliku posjećenost i interesovanje građana, a tokom dvodnevne manifestacije planiran je niz edukativnih i zabavnih sadržaja za djecu i njihove porodice.

Na sajmu su organizovane radionice, interaktivne zone za učenje, kao i štandovi s igrama i različitim aktivnostima. Djeca i roditelji imali su priliku razgovarati sa stručnjacima, uključujući ljekare, logopede i nastavnike, te učestvovati u programima koji podstiču razvoj i obrazovanje.

Organizatori su istakli da ovakvi događaji doprinose socijalnom, kulturnom i akademskom razvoju djece, naglašavajući da obrazovne aktivnosti fondacije u Srbiji iz godine u godinu obuhvataju sve veći broj učenika.

Turska fondacija Maarif trenutno u Srbiji upravlja s pet škola u tri grada, gdje se obrazuje oko 650 učenika.

Sajam će trajati dva dana, uz nastavak bogatog programa i očekivanu veliku posjećenost.