Rektor IUS-a Ali Osman Kusakci rekao je u obraćanju da je ove godine diplomiralo ukupno 353 studenta, među kojima su 304 završila dodiplomski, 43 master, a šest doktorske studije

U Sarajevu održana ceremonija ispraćaja 18. generacije diplomanata IUS-a Rektor IUS-a Ali Osman Kusakci rekao je u obraćanju da je ove godine diplomiralo ukupno 353 studenta, među kojima su 304 završila dodiplomski, 43 master, a šest doktorske studije

Na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) u petak je održana svečana promocija i dodjela diploma 18. generacije diplomanata ovog univerziteta, javlja Anadolu.

U univerzitetskom kampusu održana je svečana dodjela diploma za više od 350 studenata iz više zemalja koji su završili dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije.

Fotografija : Denis Zuberi/AA

Rektor IUS-a Ali Osman Kusakci rekao je u obraćanju da je ove godine diplomiralo ukupno 353 studenta, među kojima su 304 završila dodiplomski, 43 master, a šest doktorske studije.

Istakao je da je IUS u proteklih 20 godina izrastao u jedan od vodećih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini i regiji.

Kusakci je kazao da univerzitet realizira 21 program dvojnih diploma u saradnji s uglednim visokoškolskim ustanovama u Turskoj, te podsjetio da je prošle godine, u saradnji s Univerzitetom zdravstvenih nauka iz Turske, otvoren Fakultet medicinskih nauka.

Naglasio je da umjetna inteligencija postaje sve prisutnija u svakodnevnom životu te da se, u skladu s tim promjenama, univerzitet usmjerava s modela obrazovanja zasnovanog isključivo na znanju prema obrazovanju koje stavlja naglasak na vrijednosti, praktične vještine i snažniju povezanost s privredom.

Dodao je da IUS nastavlja jačati saradnju s industrijom, javnim institucijama i društvenom zajednicom.

Fotografija : Denis Zuberi/AA

Ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki rekao je da je ovo poseban i važan trenutak za diplomante i njihove porodice te da mu je zadovoljstvo što tu radost može podijeliti s njima.

Poručio je da sve diplomante smatraju vrijednim članovima velike porodice Republike Turske, dodavši:

"Od srca vjerujem da ćete nastaviti jačati mostove prijateljstva i saradnje između Turske i Bosne i Hercegovine."

Fotografija : Denis Zuberi/AA

Predsjednik Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo Hasan Topaloglu izjavio je da su, kao osnivači univerziteta, sretni zbog rezultata koje danas vide. Istakao je da su, gledajući unazad, ponosni na naslijeđe koje je ostavljeno iza njih.

Fotografija : Denis Zuberi/AA

Ceremoniji su prisustvovali i predsjednica Upravnog odbora IUS-a Sevgi Kurtulmus, zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, rukovodioci univerziteta iz Turske, službenici i akademici iz obje zemlje, kao i porodice diplomanata.

Fotografija : Denis Zuberi/AA

Nakon obraćanja zvaničnika, studentima su svečano uručene diplome.