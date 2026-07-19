Ankara tvrdi da odluka krši Ugovor iz Lozane, pozivajući Grčku da ispuni svoje međunarodne obaveze

Turska osudila zatvaranje škola turske manjine u Zapadnoj Trakiji od strane Grčke Ankara tvrdi da odluka krši Ugovor iz Lozane, pozivajući Grčku da ispuni svoje međunarodne obaveze

Turska je u nedjelju osudila odluku Grčke da zatvori osam osnovnih škola koje pripadaju turskoj manjini u Zapadnoj Trakiji, rekavši da je taj potez prekršio Mirovni ugovor iz Lozane, javlja Anadolu.

U saopćenju, portparol turskog Ministarstva vanjskih poslova Oncu Keceli rekao je da je Grčka odlučila zatvoriti škole "pod izgovorom nedovoljnog broja učenika", smanjujući ukupan broj osnovnih škola manjina u Zapadnoj Trakiji na 76.

Keceli je kritikovao ono što je opisao kao nove prepreke upisu u prvi razred u 1. osnovnu školu turske manjine u Ksantiju, rekavši da su mjere "još jedan primjer sistematskih praksi usmjerenih na erodiranje obrazovnih prava turske manjine u Zapadnoj Trakiji".

"Ove opresivne odluke i prakse predstavljaju kršenje odredbi Ugovora iz Lozane", rekao je.

Keceli je pozvao Grčku da ispuni svoje međunarodne obaveze u vezi s pravima manjina i osnovnim ljudskim pravima.

"Još jednom pozivamo Grčku, koja se i dalje suzdržava od provođenja presuda međunarodnih sudova kojima se utvrđuju kršenja prava turske manjine u Zapadnoj Trakiji, kao i preporuka vodećih evropskih institucija, da djeluje u skladu sa svojim ugovornim obavezama o pravima manjina i osnovnim ljudskim pravima", rekao je.

"Turska će nastaviti čvrsto podržavati tursku manjinu u Zapadnoj Trakiji u njenoj borbi za zaštitu svojih prava i pravnog statusa", dodao je.