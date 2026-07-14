Predsjednik TIKA-e Abdullah Eren poručio da će novi prostor za učenje doprinijeti obrazovanju učenika i jačanju prijateljskih odnosa između Turske i Srbije

TIKA otvorila učionicu na otvorenom u Beogradu: Poklon Turske za obrazovanje i buduće generacije Predsjednik TIKA-e Abdullah Eren poručio da će novi prostor za učenje doprinijeti obrazovanju učenika i jačanju prijateljskih odnosa između Turske i Srbije

Abdullah Eren, predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA), prisustvovao je u utorak otvaranju učionice na otvorenom u Osnovnoj školi "22. oktobar" u Beogradu, glavnom gradu Srbije, javlja Anadolu

U Osnovnoj školi "22. oktobar" u Beogradu, TIKA je u školskom dvorištu izgradila novi obrazovni prostor, gdje učenici mogu učiti u skladu s prirodom, provoditi naučna posmatranja i učestvovati u raznim društvenim aktivnostima.

Eren je tom prilikom izjavio da se 700 učenika obrazuje u školi u kojoj su otvorili učionicu.

Naveo je da nastavu u ovoj školi pohađa i 150 muslimanskih učenika.

"Ovdje smo napravili učionicu na otvorenom, kao poklon Turske. Ovaj projekat će doprinijeti razvoju odnosa između Turske i Srbije. TIKA podržava našu djecu širom svijeta svojim razvojnim projektima. Ovdje će naša braća i sestre dobiti obrazovanje u ovoj učionici na otvorenom i, ako Bog da, koračati ka svijetloj budućnosti."

Svečanosti otvaranja prisustvovali su visoki srbijanski zvaničnici, kao i turski ambasador u Beogradu Ilhan Saygili, učenici, nastavnici, roditelji i brojni drugi gosti.

Prvi čovjek TIKA-e je ranije u utorak razgovarao i sa ministrom kulture Srbije Nikolom Selakovićem, ministrom za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Srbije Usamom Zukorlićem, a učestvovat će na nekoliko programa u Beogradu, uključujući i onaj povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva Turske, koji povodom godišnjice osujećenog pokušaja puča u toj zemlji organizuje Ambasada Turske u Beogradu.