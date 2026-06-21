Ambasador Republike Turske u Beogradu Ilhan Saygili istakao je kako su se škole 'Maarif', u poređenju sa periodom od prije pet godina kada su počele sa radom u Srbiji, danas transformisale u uglednu obrazovnu instituciju

Svečanost u Beogradu: Ispraćena nova generacija predškolaca „Maarif“ škola u Srbiji Ambasador Republike Turske u Beogradu Ilhan Saygili istakao je kako su se škole 'Maarif', u poređenju sa periodom od prije pet godina kada su počele sa radom u Srbiji, danas transformisale u uglednu obrazovnu instituciju

Uz prisustvo visokih diplomatskih i privrednih predstavnika Republike Turske u Srbiji, obrazovna fondacija „Maarif“ organizovala je u nedjelju u Beogradu svečanu akademiju povodom ispraćaja nove generacije predškolaca, ističući visoke akademske i moralne standarde u odgoju najmlađih, javlja Anadolu.

Fotografija : Filip Stevanovic/AA

Ova manifestacija bila je prožeta posebnim emocijama i radošću, kako za same mališane koji su ponosno proslavili svoju prvu životnu maturu, tako i za njihove roditelje. Za porodice budućih školaraca ovaj događaj je označio emotivan i sretan završetak jednog bezbrižnog poglavlja i svečani ulazak u svijet novih, školskih obaveza.

Fotografija : Filip Stevanovic/AA

Ambasador Republike Turske u Beogradu Ilhan Saygili istakao je tokom obraćanja da su odnosi Turske i Srbije posljednjih godina dobili ogroman zamah i dostigli gotovo savršen nivo.

"Paralelno s tačkom do koje su ovi odnosi stigli, škole 'Maarif' su se, u poređenju sa periodom od prije 5 godina kada su počele sa radom u Srbiji, danas transformisale u uglednu obrazovnu instituciju koja pruža obrazovanje za ukupno 650 učenika u 11 škola u 3 grada. Kao ambasador Turske, zaista sam izuzetno ponosan na to", rekao je Saygili.

Predstavnik Maarif fondacije za Srbiju Abdullah Gulcimen kazao je da prva matura predstavlja prvi veliki korak djece na njihovom obrazovnom putu. On je poručio da cilj fondacije nije samo akademsko obrazovanje, već i odgoj snažnih, moralnih i odgovornih osoba spremnih da doprinesu društvu u kojem žive.

Fotografija : Filip Stevanovic/AA

Direktorica Maarif vrtića Slađana Perković istakla je da će beogradske osnovne škole ove godine dobiti pojačanje u vidu 45 đaka prvaka, odnosno 23. generacije predškolaca iz ukupno šest grupa, zahvalivši roditeljima na ukazanom povjerenju i partnerskom odnosu u izgradnji temelja za budućnost djece.

Podršku manifestaciji i obrazovnom sistemu pružio je i generalni direktor Halkbank Beograd Süleyman Bulut, koji je čestitao „Maarifu“ na uspješnom događaju. Bulut je najavio da će ova turska banka, koja u Srbiji ima 50 filijala i oko 850 zaposlenih, već od ponedjeljka omogućiti posebne olakšice u poslovanju za sve roditelje i učenike škola „Maarif“.

Fotografija : Filip Stevanovic/AA

Svojim radom u Srbiji, turska fondacija Maarif nastavlja pružati kvalitetno obrazovanje, kao i jačati prijateljstvo i međusobno razumijevanje među narodima.

Internacionalni Maarif obrazovni sistem radi pod pokroviteljstvom turske fondacije Maarif koja je osnovana u junu 2016. godine, kao neprofitna javna fondacija. Maarif škole pružaju formalno i neformalno obrazovanje djeci od vrtićkog do visokoškolskog uzrasta širom svijeta.

Fotografija : Filip Stevanovic/AA

Vizija Maarif škola je da postanu pionirske obrazovne institucije koje edukuju generacije koje će svoje znanje i mudrost koristiti u službi mira i dobrobiti civilizacije.