Nikad nije kasno početi učiti, kazao je Giuseppe Macaione, koji se vratio obrazovanju nakon penzionisanja

Sa 82 godine ostvario san: Italijan dobio srednjoškolsku diplomu nakon 60 godina pauze Nikad nije kasno početi učiti, kazao je Giuseppe Macaione, koji se vratio obrazovanju nakon penzionisanja

Osamdesetdvogodišnji Italijan je završio srednju školu u toskanskom gradu Livornu, objavili su lokalni mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

Giuseppe Macaione je dobio diplomu srednje škole iz elektrotehnike više od 60 godina nakon što je završio školu.

Rođen na Siciliji, Macaione je napustio studije sa 18 godina i počeo raditi za željeznicu prije nego što je proveo više od tri decenije u pošti.

Nakon penzionisanja, odlučio je da se vrati obrazovanju i nastavi svoj dugogodišnji interes za elektrotehniku.

"Ponovo sam počeo učiti iz vlastitog zadovoljstva", rekao je Macaione lokalnim novinama Il Tirreno, rekavši da je prevazišao svoje oklijevanje oko povratka u učionicu.

Pohađao je večernju nastavu zajedno sa mnogo mlađim kolegama iz razreda i rekao je da je brzo postao dio grupe.

Macaione je prošle godine morao privremeno prekinuti studij kako bi se brinuo o svojoj bolesnoj supruzi, ali se kasnije vratio i završio trogodišnji studij.

Za ispite se pripremao kod kuće uz podršku profesora književnosti.

"Nikad nije kasno početi učiti", rekao je Macaione.