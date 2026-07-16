Sa 82 godine ostvario san: Italijan dobio srednjoškolsku diplomu nakon 60 godina pauze

Melike Pala
16. juli 2026.•Ažuriranje: 16. juli 2026.
Osamdesetdvogodišnji Italijan je završio srednju školu u toskanskom gradu Livornu, objavili su lokalni mediji u četvrtak, javlja Anadolu.
Giuseppe Macaione je dobio diplomu srednje škole iz elektrotehnike više od 60 godina nakon što je završio školu.
Rođen na Siciliji, Macaione je napustio studije sa 18 godina i počeo raditi za željeznicu prije nego što je proveo više od tri decenije u pošti.
Nakon penzionisanja, odlučio je da se vrati obrazovanju i nastavi svoj dugogodišnji interes za elektrotehniku.
"Ponovo sam počeo učiti iz vlastitog zadovoljstva", rekao je Macaione lokalnim novinama Il Tirreno, rekavši da je prevazišao svoje oklijevanje oko povratka u učionicu.
Pohađao je večernju nastavu zajedno sa mnogo mlađim kolegama iz razreda i rekao je da je brzo postao dio grupe.
Macaione je prošle godine morao privremeno prekinuti studij kako bi se brinuo o svojoj bolesnoj supruzi, ali se kasnije vratio i završio trogodišnji studij.
Za ispite se pripremao kod kuće uz podršku profesora književnosti.
"Nikad nije kasno početi učiti", rekao je Macaione.