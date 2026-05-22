Zvaničnik New Yorka upozorio da bi umjetna inteligencija mogla ugroziti hiljade radnih mjesta ove godine Kontrolor New Yorka kaže da bi umjetna inteligencija mogla preoblikovati plate, penzije i profit Wall Streeta, a istovremeno predstavlja rizik od masovnih otpuštanja i ekonomskih poremećaja

Najviši finansijski zvaničnik New Yorka upozorio je u četvrtak da bi umjetna inteligencija mogla ugroziti hiljade radnika u najvećem američkom gradu već ove godine, napominjući da je njen dugoročni utjecaj i dalje neizvjestan, javlja Anadolu.

Kontrolor New Yorka Mark Levin rekao je da će umjetna inteligencija donijeti "radikalnu transformaciju" globalnom finansijskom centru, utičući na plate, isplate penzija i profit Wall Streeta.

Levin, bivši demokratski član Gradskog vijeća New Yorka, iznio je i optimistične i negativne scenarije za umjetnu inteligenciju, od porasta produktivnosti do široko rasprostranjenog gubitka radnih mjesta.

Rekao je da će gradski kreatori politike igrati ključnu ulogu u oblikovanju utjecaja umjetne inteligencije i pozvao na hitne mjere, uključujući izgradnju višemilijarderske finansijske rezerve kako bi se zaštitili od potencijalnih ekonomskih posljedica.

"Ne postoji grad u Americi – a možda nijedan ni na svijetu – koji je više izložen i obećanjima i opasnostima umjetne inteligencije od New York Cityja. I malo je mjesta s većom moći da upravljaju transformacijom koja je pred nama", rekao je Levin.

Istakao je da je New York City dom stotina kompanija koje se takmiče da postanu centar za primijenjenu umjetnu inteligenciju, dok se gotovo milion kancelarijskih radnika na Manhattanu suočava s potencijalnim poremećajima zbog tehnologije, što odražava izazove koji će se vjerovatno pojaviti u američkim gradovima.