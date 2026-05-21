Upozorava britanski regulator: TikTok i YouTube još uvijek nisu dovoljno sigurni za djecu Sedmero od desetero djece u dobi od 11 do 17 godina iskusilo je štetan sadržaj na internetu, a samo 15 posto njih je odraslima reklo šta su vidjeli, prema studiji Ocfom-a

Platforme društvenih medija TikTok i YouTube nisu se obavezale na "nikakve značajne promjene" kako bi smanjile štetan sadržaj i "još uvijek nisu dovoljno sigurne" za djecu, saopćio je u četvrtak britanski regulator, javlja Anadolu.

TikTok i YouTube "nisu se obavezali na nikakve značajne promjene" kako bi smanjili štetan sadržaj koji se poslužuje djeci, uprkos tome što tvrde da su njihovi feedovi već sigurni za djecu, prema izvještaju Ofcoma.

"Naše bogatstvo dokaza, objavljenih danas, sugerira da još uvijek nisu dovoljno sigurni", navodi se.

Nadzorno tijelo je naglasilo da je od stupanja na snagu obaveza sigurnosti djece na internetu u julu 2025. u Velikoj Britaniji došlo do male promjene u ukupnoj izloženosti djece štetnom sadržaju, pri čemu je skoro tri četvrtine djece od 11 do 17 godina (73 posto) susrelo se s njim u periodu od četiri sedmice.

"Nešto više od trećine (35 posto) ove djece prisjetilo se izloženosti štetnom sadržaju dok su 'skrolali po svom feedu'", prema podacima Ofcoma.

Dodano je da se polovina djece srednjoškolskog uzrasta koja su vidjela štetni sadržaj prisjetila da su ga naišla na TikToku (53 posto), zatim na YouTubeu (isključujući YouTube Kids) (36 posto), Instagramu (34 posto) i Facebooku (31 posto).

Ofcomovo istraživanje u novembru i decembru prošle godine otkrilo je da je sedmero od desetero djece u dobi od 11 do 17 godina reklo da su iskusili štetni sadržaj na internetu, dok je samo 15 posto odrasloj osobi reklo šta su vidjeli.

"Naše najnovije istraživanje pokazuje da 84 posto djece uzrasta od osam do 12 godina i dalje koristi jednu od pet najpopularnijih online usluga (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram i Snapchat) uprkos minimalnoj dobi od 13 godina", dodaje se.

Nadzorno tijelo je saopćilo da je uputilo detaljne, pravno obavezujuće zahtjeve za informacijama Meti, TikToku i YouTubeu o tome kako otkrivaju i sprječavaju izlaganje djece štetnom sadržaju, te da trenutno preispituje njihove odgovore.