Kamena grobnica pronađena u ranije nepoznatoj nekropoli proširuje arheološka saznanja o Aspendosu, drevnom grčko-rimskom gradu poznatom po izuzetno očuvanom pozorištu

U drevnom gradu Aspendosu u Turskoj otkrivena grobnica stara oko 2.400 godina Kamena grobnica pronađena u ranije nepoznatoj nekropoli proširuje arheološka saznanja o Aspendosu, drevnom grčko-rimskom gradu poznatom po izuzetno očuvanom pozorištu

Arheolozi su u drevnom gradu Aspendosu na jugu Turske otkrili grobnicu staru oko 2.400 godina za koju se vjeruje da je pripadala hrvaču. Aspendos je poznat po izuzetno očuvanom rimskom pozorištu.

Grobnica tipa cista, odnosno kamena konstrukcija u obliku sanduka, datira iz perioda od posljednje četvrtine 5. do 4. stoljeća prije nove ere. Otkrivena je u Istočnoj nekropoli, čije postojanje unutar drevnog grada ranije nije bilo poznato, saopćio je u ponedjeljak turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy.

"Tokom iskopavanja koja provodimo u drevnom gradu Aspendosu došli smo do veoma važnog otkrića koje baca svjetlo na historiju grada iz klasičnog perioda", rekao je Ersoy u objavi na platformi NSosyal, turskoj društvenoj mreži.

Ersoy je naveo da predmeti pronađeni u grobnici, među kojima su novčići Aspendosa s prikazima hrvača, ukazuju na to da je osoba koja je tu sahranjena bila povezana sa sportom i da je možda i sama bila hrvač iz ovog grada.

Dodao je da će arheološka istraživanja u Aspendosu biti nastavljena kako bi se popunile praznine u historijskim saznanjima o ovom drevnom gradu.

Aspendos se nalazi u blizini današnjeg grada Serika u provinciji Antalija, čije prirodne ljepote svake godine privlače milione turista. Bio je značajno drevno naselje u oblasti Pamfilije.

Danas je najpoznatiji po velikom rimskom pozorištu izgrađenom u 2. stoljeću nove ere, koje se ubraja među najbolje očuvana antička pozorišta na području Mediterana.

Novoidentificirana Istočna nekropola proširuje arheološka saznanja o ranijem periodu historije Aspendosa i istraživačima pruža dodatne dokaze o načinu života stanovnika grada i njihovim pogrebnim običajima.