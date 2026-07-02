Događaj na kojem će biti predstavljeni proizvodi odbrambene industrije, demonstracijski letovi turskih vazdušnih platformi

Turski odbrambeni proizvodi biće predstavljeni na samitu NATO-a u Ankari Događaj na kojem će biti predstavljeni proizvodi odbrambene industrije, demonstracijski letovi turskih vazdušnih platformi

Turski sekretarijat za odbrambenu industriju ugostit će prijem na visokom nivou u objektima turske avio-kosmičke industrije u okviru NATO samita odbrambene industrije 2026.

Događaj, čiji će domaćin biti Haluk Gorgun, šef sekretarijata, održat će se u pogonima Turkish Aerospacea u Kahramankazanu u Ankari i dio je NATO samita sljedeće sedmice u glavnom gradu.

Očekuje se da će program naglasiti kapacitete odbrambene industrije Turske, međunarodna partnerstva i duh savezništva među članicama NATO-a.

Očekuje se da će prisustvovati visoki vojni i civilni zvaničnici iz NATO-a i savezničkih zemalja, kao i rukovodioci međunarodne odbrambene industrije.

Učesnicima će biti izloženi proizvodi turske odbrambene industrije.

U programu će učestvovati i autohtone turske avio-platforme, koje će izvoditi demonstracione letove.

Samit u Ankari, zakazan za sljedeći utorak i srijedu, okupit će šefove država i vlada zemalja članica NATO-a.

To će biti 36. samit NATO-a i drugi čiji će domaćin biti Turska, nakon samita u Istanbulu 2004. godine.