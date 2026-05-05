Turske odbrambene firme predstavile najsavremenije rakete, dronove kamikaze i pomorske sisteme na sajmu SAHA 2026 Interkontinentalna balistička raketa Yildirimhan, nova municija za labirintiranje Baykara, kamikaze morska vozila Aselsan i Kayaci Defense, novi raketni sistemi ROKETSAN-a, među najvažnijim događajima prvog dana sajma

Turska odbrambena industrija predstavila je niz novih raketa, bespilotnih, pomorskih i svemirskih sistema prvog dana sajma SAHA 2026 u Istanbulu, naglašavajući rastući fokus zemlje na udare dugog dometa, autonomno ratovanje i isplative precizne sisteme.

Međunarodni sajam odbrane i vazduhoplovstva SAHA 2026, koji organizuje SAHA Istanbul sa Anadolu kao globalnim komunikacijskim partnerom, završio je prvi dan u Istanbul Expo Centru, a biće otvoren za posjetioce do 9. maja.

- Baykar predstavlja K2, Mızrak, Sivrisinek

Baykar, gigant u proizvodnji dronova, prvi put je predstavio tri strateška proizvoda: bespilotnu letjelicu K2 Kamikaze i pametne latentne municije Mizrak i Sivrisinek.

K2, opisan kao najveći u svojoj klasi, ima nosivost preko 200 kilograma i dizajniran je za operacije roja u gustim okruženjima elektronskog ratovanja.

Mizrak ima domet veći od 1.000 kilometara i nosivost preko 40 kilograma, dok Sivrisinek kombinira izviđačke i udarne misije za taktičke operacije.

Baykar je također predstavio mini pametne krstareće rakete Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, KEMANKES 1 i KEMANKES 2, te nekoliko domaćeg elektro-optičkog sistema.

- Kamikaze morska vozila ulaze u fazu

Kayaci Defense predstavio je CELLAT, autonomno kamikaze bespilotno površinsko plovilo razvijeno za misije pomorske sigurnosti.

CELLAT može dostići brzinu od skoro 50 čvorova, ima domet od 450 nautičkih milja i može nositi teret od 500 kilograma. Predsjednik Kayaci Defensea Hakan Kayaci rekao je da bi sistem mogao postati spreman za misiju u roku od dva mjeseca nakon većih testova.

Gigant odbrane Aselsan predstavio je KILIC, prvo tursko autonomno podvodno vozilo kamikaze, i TUFAN, kamikaze bespilotno površinsko vozilo.

Komandant turskih pomorskih snaga, admiral Ercument Tatlioglu, rekao je da će sistemi ojačati mornaricu, dok je izvršni direktor Aselsana, Ahmet Akyol, rekao da isplativiji sistemi odvraćanja postaju ključni za buduće ratovanje.

KILIC je dizajniran za otkrivanje i uništavanje pomorskih ciljeva sa niskom detektabilnošću, dok TUFAN može nositi visokoeksplozivnu bojevu glavu, djelovati u rojevima i obavljati misije izviđanja, nadzora i udara.

- Roketsan predstavlja 4 nova sistema

Gigant odbrane Roketsan predstavio je četiri sistema: NESTER, CIRIT Anti-UAV, CIDA i mini krstareću raketu.

NESTER je dizajniran za precizne udare s minimalnom kolateralnom štetom, dok CIRIT Anti-UAV može neutralizirati dronove na udaljenosti do 8 kilometara.

CIDA, najnoviji član porodice protivtenkovskih raketa ROKETSAN-a, imat će domet od 35 kilometara sa kopnenih platformi i 55 kilometara sa helikoptera, prema riječima generalnog direktora ROKETSAN-a Murata Ikincija.

Nova mini krstareća raketa kompanije ima domet od 250 kilometara i dizajnirana je kao isplativ udarni sistem.

- BMC i SPACROL predstavljaju kopnene i svemirske sisteme

BMC je predstavio PAMIR 4x4, novi transporter tereta i osoblja sposoban za postizanje brzine od 120 kilometara na sat s dometom od 600 kilometara.

U svemirskom segmentu, SPACROL je predstavio SACSTOR, simulator položaja satelita domaće proizvodnje koji omogućava CubeSatovima da simuliraju kretanje na Zemlji slično svemirskom, a može se koristiti i za rakete i bespilotne letjelice.