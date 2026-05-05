Turska kompanija Pavelsis predstavit će nove tehnologije na sajmu SAHA 2026

Pavelsis, podružnica turske tehnološke kompanije Pavo Group, predstavit će svoja najnovija tehnološka rješenja na Međunarodnoj izložbi odbrane i avio-svemirske industrije SAHA EXPO 2026, saopćila je kompanija u utorak.

Pavelsis učestvuje na sajmu koji okuplja kopnene, zračne, pomorske i svemirske sisteme zajedno s bespilotnim i robotskim tehnologijama.

Manifestacija, koja se održava pod pokroviteljstvom Predsjedništva Republike Turske, okuplja više od 1.700 učesnika iz preko 120 zemalja, pružajući Pavelsisu globalnu platformu za predstavljanje proizvoda razvijenih domaćim i nacionalnim kapacitetima.

Tokom izložbe, Pavelsis će predstaviti rješenja za avioničku kontrolu koja upravljaju letom i ključnim misijskim funkcijama zračnih platformi, kao i komunikacione i jedinice za konverziju podataka koje omogućavaju brzi prijenos podataka između podsistema.

Portfelj kompanije također uključuje sisteme distribucije električne energije koji se koriste na platformama od bespilotnih letjelica do borbenih aviona, tehnologije servo motora za zračne platforme te rješenja za sajber sigurnost u avionici.

Pavelsis je naveo da ima za cilj prenijeti tursku avioničku ekspertizu na globalnu scenu, predstaviti tehnologije nove generacije i razviti nova partnerstva.

Kompanija će tokom sajma, koji traje do 9. maja, dočekivati posjetioce na štandu 5-I11.