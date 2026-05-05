Turkish Aerospace Industries i GE Aerospace potpisali sporazum o motorima F404 za turski program Hurjet Sporazum označava ključnu prekretnicu za napredni trenažni avion i produbljuje 40-godišnje strateško partnerstvo

Američki proizvođač avionskih motora GE Aerospace i Turkish Aerospace Industries (TAI) potpisali su sporazum o isporuci motora F404 za pogon turskog aviona Hurjet, čime je ostvaren važan korak za program razvoja naprednog školskog mlaznog aviona, navedeno je u zajedničkom saopćenju u utorak.

U saopćenju se navodi da sporazum dodatno jača dugogodišnje strateško partnerstvo između dvije kompanije te podržava razvoj platforme Hurjet kako se širi njen operativni opseg i buduće varijante.

Dogovor također učvršćuje ulogu GE Aerospacea kao partnera za pogonske sisteme u naprednim vojnim avionskim programima, uz osiguravanje kontinuirane tehničke i operativne podrške za Hurjet.

Predsjednik i izvršni direktor TAI-a Mehmet Demiroglu izjavio je da Hurjet predstavlja veliki iskorak za turske zrakoplovne i odbrambene sposobnosti, te da ovaj sporazum označava ključnu prekretnicu za program.

Istakao je da dugogodišnja saradnja s GE Aerospaceom osigurava ključne pogonske kapacitete koji doprinose uspjehu Hurjeta kao moderne, pouzdane i globalno konkurentne platforme za obuku.

Potpredsjednica GE Aerospacea za globalnu prodaju i razvoj poslovanja u sektoru odbrane Rita Flaherty kazala je da je kompanija počašćena povjerenjem TAI-a, te da s ponosom podržava razvoj Hurjeta i jačanje uloge Turske u globalnom odbrambenom i zrakoplovnom sektoru.

Hurjet pokreće motor F404 kompanije GE Aerospace, borbeno dokazan turboventilatorski motor koji se široko koristi u naprednim školskim i borbenim avionima širom svijeta.

Avion je dizajniran da zadovolji savremene zahtjeve obuke, uz naprednu avioniku, visoke performanse i operativnu fleksibilnost za zračne snage koje traže rješenja nove generacije.

Avioni s motorom F404 nalaze se u upotrebi ili su naručeni u 16 zemalja, što potvrđuje njegovu svestranost u toj klasi.

Najnoviji sporazum nadovezuje se na višedecenijsku saradnju između GE Aerospacea i TAI-a, uključujući zajedničku kompaniju Turkish Engine Industries, osnovanu 1985. godine, koja je postala jedno od vodećih partnerstava u zrakoplovnoj industriji u regionu.

Put ka ovom ugovoru dodatno su otvorili memorandumi o razumijevanju potpisani na sajmovima Farnborough Airshow 2024 i IDEF 2025.

GE Aerospace i TAI održavaju strateško partnerstvo dugo gotovo 40 godina, koje obuhvata programe poput motora F110 za avione F-16 turskog ratnog zrakoplovstva, KAAN s motorom F110, te Hurjet s motorom F404.