Turkish Aerospace Industries i GE Aerospace potpisali sporazum o motorima F404 za turski program Hurjet

Mücahithan Avcıoğlu
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Američki proizvođač avionskih motora GE Aerospace i Turkish Aerospace Industries (TAI) potpisali su sporazum o isporuci motora F404 za pogon turskog aviona Hurjet, čime je ostvaren važan korak za program razvoja naprednog školskog mlaznog aviona, navedeno je u zajedničkom saopćenju u utorak.
U saopćenju se navodi da sporazum dodatno jača dugogodišnje strateško partnerstvo između dvije kompanije te podržava razvoj platforme Hurjet kako se širi njen operativni opseg i buduće varijante.
Dogovor također učvršćuje ulogu GE Aerospacea kao partnera za pogonske sisteme u naprednim vojnim avionskim programima, uz osiguravanje kontinuirane tehničke i operativne podrške za Hurjet.
Predsjednik i izvršni direktor TAI-a Mehmet Demiroglu izjavio je da Hurjet predstavlja veliki iskorak za turske zrakoplovne i odbrambene sposobnosti, te da ovaj sporazum označava ključnu prekretnicu za program.
Istakao je da dugogodišnja saradnja s GE Aerospaceom osigurava ključne pogonske kapacitete koji doprinose uspjehu Hurjeta kao moderne, pouzdane i globalno konkurentne platforme za obuku.
Potpredsjednica GE Aerospacea za globalnu prodaju i razvoj poslovanja u sektoru odbrane Rita Flaherty kazala je da je kompanija počašćena povjerenjem TAI-a, te da s ponosom podržava razvoj Hurjeta i jačanje uloge Turske u globalnom odbrambenom i zrakoplovnom sektoru.
Hurjet pokreće motor F404 kompanije GE Aerospace, borbeno dokazan turboventilatorski motor koji se široko koristi u naprednim školskim i borbenim avionima širom svijeta.
Avion je dizajniran da zadovolji savremene zahtjeve obuke, uz naprednu avioniku, visoke performanse i operativnu fleksibilnost za zračne snage koje traže rješenja nove generacije.
Avioni s motorom F404 nalaze se u upotrebi ili su naručeni u 16 zemalja, što potvrđuje njegovu svestranost u toj klasi.
Najnoviji sporazum nadovezuje se na višedecenijsku saradnju između GE Aerospacea i TAI-a, uključujući zajedničku kompaniju Turkish Engine Industries, osnovanu 1985. godine, koja je postala jedno od vodećih partnerstava u zrakoplovnoj industriji u regionu.
Put ka ovom ugovoru dodatno su otvorili memorandumi o razumijevanju potpisani na sajmovima Farnborough Airshow 2024 i IDEF 2025.
GE Aerospace i TAI održavaju strateško partnerstvo dugo gotovo 40 godina, koje obuhvata programe poput motora F110 za avione F-16 turskog ratnog zrakoplovstva, KAAN s motorom F110, te Hurjet s motorom F404.