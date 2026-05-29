Troje kineskih astronauta vratilo se kući nakon više od 200 dana u svemiru

Posada kineske svemirske letjelice Shenzhou-21 sigurno se vratila na Zemlju u petak nakon što je provela više od 200 dana na svemirskoj stanici Tiangong, prema kineskim državnim medijima, javlja Anadolu.

Povratna kapsula s astronautima Zhang Luom, Wu Feijem i Zhang Hongzhangom sletjela je na određeno mjesto u kineskoj regiji Unutrašnja Mongolija u 20.12 sati po pekinškom vremenu (12.12 GMT), objavio je CGTN dok je slijetanje uživo prenosila kineska državna televizija.

Tri astronauta završila su dugotrajnu misiju u orbiti kao dio kineskog svemirskog programa koji se širi i operacija na svemirskoj stanici Tiangong.

Njihov povratak uslijedio je nekoliko dana nakon što je Kina u nedjelju uspješno lansirala misiju Shenzhou-23, šaljući novu tročlanu posadu - Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan i Li Jiaying - u svemir kako bi nastavili operacije na stanici.

Ranije ove sedmice, posade Shenzhou-21 i Shenzhou-23 održale su ceremoniju primopredaje u orbiti, tokom koje su odlazeći astronauti formalno predali kontrolu nad stanicom Tiangong dolazećem timu.

Svemirska stanica Tiangong je ključna za dugoročne ambicije Pekinga za istraživanje svemira, naučna istraživanja i buduće lunarne misije.