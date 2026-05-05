TEKNOFEST Mavi Vatan (Plava domovina) bit će održan od 27. do 30. augusta Na događaju, koji je fokusiran na pomorske i podvodne tehnologije, ranije su održana takmičenja poput Takmičenja bespilotnih podvodnih sistema, Takmičenja podvodnih raketa i Takmičenja bespilotnih pomorskih vozila

TEKNOFEST Mavi Vatan, koji se organizuje pod vodstvom Fondacije T3, a u saradnji sa Ministarstvom industrije i tehnologije i Ministarstvom odbrane Republike Turske, ove godine će biti održan od 27. do 30. augusta u Komandi brodogradilišta Golcuk u turskom Kocaeliju, javlja Anadolu.

Iz Fondacije T3 su putem društvenih mreža najavili ovaj događaj poručivši: „TEKNOFEST Mavi Vatan je ove godine od 27. do 30. augusta 2026. godine u Komandi brodogradilišta Golcuk. Tehnološki, odbrambeni i pomorski ekosistem spajamo na istoj ruti. Očekujemo vas.“

Događaj, koji predstavlja viziju Nacionalnog tehnološkog iskoraka na morima, prošle godine je održan od 28. do 31. augusta u Komandi brodogradilišta u Istanbulu.

Na događaju, koji je fokusiran na pomorske i podvodne tehnologije, ranije su održana takmičenja poput Takmičenja bespilotnih podvodnih sistema, Takmičenja podvodnih raketa i Takmičenja bespilotnih pomorskih vozila, a tom prilikom su bili izloženi i istaknuti brodovi turske mornarice, poput TCG Anadolu i TCG Istanbul.

Plava domovina, pomorsko izdanje TEKNOFEST-a, koji svake godine privuče više od milion ljudi, a ukupno je do sada privukao oko više od 10 miliona posjetilaca.