Zadovoljan sam što je Starlink pristao da poštuje zakone i regulatorne zahtjeve Ugande, rekao je predsjednik Museveni

Starlink Elona Muska stiže u Ugandu Zadovoljan sam što je Starlink pristao da poštuje zakone i regulatorne zahtjeve Ugande, rekao je predsjednik Museveni

Uganda je potpisala memorandum o razumijevanju i sporazum o operativnoj licenci sa Starlinkom, čime je otvoren put da kompanija za satelitski internet tehnološkog milijardera Elona Muska počne poslovati u toj zemlji, objavio je u petak predsjednik Yoweri Museveni.

"Prisustvovao sam potpisivanju Memoranduma o razumijevanju i sporazuma o operativnoj licenci između Komisije za komunikacije Ugande i Starlinka, što predstavlja važan korak ka početku njihovog poslovanja u Ugandi", naveo je Museveni u objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Sporazum obećava brzi internet za ruralne škole, bolnice i nedovoljno pokrivena područja, uz jačanje internet penetracije u Ugandi koja trenutno iznosi 50 posto, kao i otvaranje novih radnih mjesta i podsticanje konkurencije kompanijama poput MTN-a i Airtela.

Troškovi korištenja interneta u Ugandi među najvišima su u svijetu, prema podacima Surfsharka, kompanije za kibernetičku sigurnost sa sjedištem u Nizozemskoj.

Potrošači u Ugandi dugo se žale na visoke cijene i nepouzdanost domaćih internet usluga, za što neki krive nedostatak dovoljne konkurencije na tržištu.

Sporazum predstavlja veliki iskorak nakon višemjesečnih pregovora između vlade Ugande i pružaoca satelitskog širokopojasnog interneta o licenciranju, sigurnosnom nadzoru i regulatornoj usklađenosti.

Museveni je rekao da su prioriteti vlade tokom pregovora bili "sigurnost, osiguranje prihoda i odgovarajuća odgovornost u telekomunikacijskom sektoru kako bismo znali ko posluje i ko su korisnici".

"Zadovoljan sam što je Starlink pristao da poštuje zakone i regulatorne zahtjeve Ugande dok se priprema za početak pružanja usluga u zemlji", dodao je Museveni.

Starlink, ogranak kompanije SpaceX, ubrzano širi svoje prisustvo širom Afrike i trenutno je aktivan u više od deset zemalja na kontinentu.