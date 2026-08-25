Sistem Rassvet kompanije Bureau 1440 kreće s radom 2027. godine, pružajući internet u udaljenim regijama, kao i u više različitih sektora

Rusija gradi globalni satelitski internet kao rival Starlinku Sistem Rassvet kompanije Bureau 1440 kreće s radom 2027. godine, pružajući internet u udaljenim regijama, kao i u više različitih sektora

Rusija preduzima korake na izgradnji internet mreže sastavljene od stotina satelita u niskoj Zemljinoj orbiti kako bi uspostavila alternativu Starlink sistemu američke kompanije SpaceX, prenosi Anadolu.

Planirano je da ruski sistem Rassvet počne s pružanjem usluga 2027. godine.

Ruska zrakoplovno-svemirska kompanija Bureau 1440 lansirala je drugu seriju satelita za sistem Rassvet u julu. Kompanija je tokom najnovijeg lansiranja postavila neobjavljeni broj satelita u orbitu, pri čemu ih je, prema izvještajima, odvojila od noseće rakete i prenijela pod upravljanje centra za kontrolu leta.

Kompanija je krajem marta lansirala u orbitu 16 satelita iz svoje prve proizvodne serije.

Bureau 1440 je tokom eksperimentalnih misija 2023. i 2024. godine testirao tehnologije satelitske komunikacije, međusatelsku povezanost i zemaljske sisteme.

Očekuje se da će kompanija do 2030. godine lansirati ukupno 292 satelita, uključujući i rezervne, dok je ranije saopćeno da bi se kapacitet sistema mogao proširiti na 924 satelita ukoliko se poveća potražnja za saobraćajem.

Rassvet je jedan od ključnih projekata za smanjenje strane ovisnosti Moskve o komunikacijskoj i satelitskoj infrastrukturi.

Očekuje se da će projekat do 2030. godine primiti 103 milijarde rubalja (1,2 milijarde dolara) iz federalnog budžeta i oko 329 milijardi rubalja (skoro 4 milijarde dolara) iz vlastitih sredstava kompanije.

Moskva je 2025. godine iz rezervnog fonda izdvojila oko 45,6 miliona dolara za razvoj prvih 16 satelita. Očekuje se da će ukupno finansiranje projekta dostići oko 5,2 milijarde dolara.

Cilj kompanije Bureau 1440 jeste pružanje brzog širokopojasnog interneta s niskom latencijom putem satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, opslužujući pojedinačne korisnike, mobilne operatere, transportne firme, industrijska postrojenja i korisnike u regijama s ograničenom komunikacijskom infrastrukturom.

Sistem ima za cilj osigurati korisničkim terminalima brzine interneta do jednog gigabita po sekundi i latenciju do 70 milisekundi.

Sateliti sistema Rassvet koriste 5G NTN komunikacijsku arhitekturu, što omogućava međusobnu funkcionalnost između zemaljskih mobilnih mreža i satelitskih sistema, kao i međusatelitske laserske komunikacijske terminale.

Kompanija je ranije testirala lasersku vezu pri brzini od 10 gigabita po sekundi između dva satelita udaljena više od 1.000 kilometara (621,3 milje). Laserski komunikacijski sistem može prenositi podatke preko drugih satelita u orbiti umjesto da ih prenosi direktno sa svakog satelita na zemaljsku stanicu.

Sateliti ove kompanije također posjeduju plazmatske pogonske sisteme i napredne energetske sisteme za prilagođavanje svojih položaja u orbiti i održavanje kontrole tokom čitave misije.

Očekuje se da će Rassvet biti posebno koristan u područjima gdje je izgradnja optičke infrastrukture teška ili skupa, kao što su Sibir, Ruski daleki istok i Arktik.

I druge ruske telekomunikacijske firme rade s kompanijom Bureau 1440 na integraciji satelitskih veza u mobilnu komunikacijsku infrastrukturu.

MegaFon, jedna od najvećih telekomunikacijskih kompanija u zemlji, i Bureau 1440 potpisali su sporazum o povezivanju baznih stanica s nedovoljnom zemaljskom povezanošću na internet putem Rassveta. Početni cilj je integracija 500 baznih stanica u sistem do 2027. godine.

U toku su i napori na proširenju upotrebe Rassveta u transportnom sistemu.

Bureau 1440 i Ruske željeznice sarađuju na korištenju satelitskog interneta u brzim vozovima Sapsan i Lastochka. Testiranja korisničkih terminala za vozove su u toku.

Kompanija također sarađuje s Aeroflotom na pružanju brzog interneta u avionima.