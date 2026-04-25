Prihodi sa sajma SAHA 2026 u Turskoj bit će uloženi u razvoj centara za dronove širom zemlje

Prihodi ostvareni od sajma odbrane, avijacije i svemira SAHA 2026 bit će iskorišteni za uspostavljanje centara za proizvodnju i obuku dronova širom Turske, rekli su zvaničnici uoči događaja zakazanog za 5.-9. maj u Istanbulskom sajmu, javlja Anadolu.

Haluk Bayraktar, izvršni direktor turske firme odbrane Baykar, rekao je na informativnom sastanku u subotu da će sajam, koji se održava peti put, ugostiti više od 1.700 kompanija, uključujući 260 iz inostranstva.

"Kada smo održali prvi događaj 2018. godine, bilo je samo 170 firmi učesnica", rekao je.

"Ove godine očekujemo preko 200.000 posjetilaca na događaju, što je 20 puta više u odnosu na 10.000 posjetilaca prvog SAHA događaja."

Govoreći na sastanku kojem su prisustvovali upravni odbor SAHA Istanbul, lideri odbrambene industrije i predstavnici medija, Bayraktar je rekao da je SAHA Istanbul, koji broji 27 članova, izrastao u najveći industrijski klaster u Evropi s više od 1.300 članova, što predstavlja snažan ekosistem.

"Okvir SAHA-e nadgledao je izvozne poslove vrijedne ukupno 6,2 milijarde dolara (5,29 milijardi eura) u 2024. godini, a ove godine ciljamo na osam milijardi dolara (6,82 milijarde eura", rekao je.

"Kada smo pokrenuli SAHA Istanbul, početkom 2000-ih u turskoj odbrani bilo je samo 17 firmi, ali sada je broj odbrambenih firmi povezanih sa SAHA Istanbul dostigao više od 1.300 - s druge strane, ukupan broj firmi povezanih s odbrambenom industrijom je više od 3.000."

Bayraktar je rekao da će centri za proizvodnju i obuku dronova biti osnovani u svih 81 provincija Turske, a najveći će se nalaziti u Istanbulu. Rekao je da će centri biti otvoreni za javnost i osmišljeni da podstaknu mlade ljude da obučavaju, proizvode, testiraju dronove i postanu dio šireg ekosistema.

"Prihode sa sajma SAHA koristit ćemo za uspostavljanje ovih centara, što će nam pomoći da odmah dostignemo proizvodni kapacitet miliona dronova širom zemlje u bilo kojem trenutku", rekao je.

Bayraktar je rekao da je akvizicija 140 godina starog proizvođača aviona od strane turske kompanije pozitivno primljena širom svijeta.

Rekao je da je došlo do značajnih dešavanja u vezi sa udruženjem Bayraktar TB3, dodajući da, iako možda neće biti potpisivanja vezanog za ta dešavanja na sajmu SAHA 2026, bit će nekih iznenađenja.

Murat Ikinci, potpredsjednik odbora SAHA Istanbul i izvršni direktor Roketsana, rekao je da Turska ima neuporediv ekosistem sastavljen od hiljada kompanija i da turska odbrambena industrija predstavlja "najdinamičniji lanac snabdijevanja".

"Evropu smatramo mjestom potencijala za saradnju, a ne za konkurenciju", rekao je.

Ahmet Akyol, izvršni direktor kompanije Aselsan i potpredsjednik odbora SAHA Istanbul, rekao je da će kompanija tokom događaja predstaviti nove udarne sposobnosti koje uključuju pomorske i zračne platforme.

Ilhami Keles, izvršni direktor odbrambene firme MKE i potpredsjednik odbora SAHA Istanbul, rekao je da je održivost postala kritično važna u sektoru, naglašavajući rastuću potrebu za pomjeranjem ravnoteže prema proizvodima koji se mogu proizvoditi jednostavnije i brže, a istovremeno ostati efikasni.

Mahmut Faruk Aksit, generalni direktor podružnice Turske aerospace industrije TAI Engine Industry Inc. (TEI), rekao je da je tehnološka utrka u toku i da njegova kompanija mora ostati ispred konkurencije kao što je to učinio Baykar, dodajući da TEI radi na tome da to postigne u motorima i drugim tehnologijama.