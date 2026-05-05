Nova investicija Končara i Siemens Energyja jača hrvatsku industriju i izvoz, uz plan značajnog povećanja proizvodnih kapaciteta do 2031. godine

Plenković: Položen kamen temeljac za 260 miliona eura vrijednu tvornicu, 350 novih radnih mjesta u Zagrebu Nova investicija Končara i Siemens Energyja jača hrvatsku industriju i izvoz, uz plan značajnog povećanja proizvodnih kapaciteta do 2031. godine

Polaganjem kamena temeljca za novu tvornicu Končar – Energetski transformatori u Zagrebu pokrenuta je investicija vrijedna oko 260 miliona eura koja bi trebala otvoriti 350 novih radnih mjesta i značajno ojačati hrvatsku energetsku industriju i izvoz, javlja Anadolu.

"Položili smo kamen temeljac za novu tvornicu Končar – Energetski transformatori d.o.o.", rekao je u utorak premijer Hrvatske Andrej Plenković na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Istakao je da se radi o "zajedničkom projektu Končara i Siemens Energyja vrijednom oko 260 miliona eura, kojim će se otvoriti 350 novih radnih mjesta na zagrebačkom Jankomiru te stvoriti nove prilike za jačanje izvoza i industrije."

Kao odgovor na rastuću globalnu potražnju za opremom za prenos i distribuciju električne energije, Plenković je rekao da će se povećati kapaciteti na 45.000 MVA do 2031.

"Time se Končar - Energetski transformatori pozicioniraju kao jedan od ključnih evropskih proizvođača u ovom sektoru", rekao je navodeći da je "ovo ulaganje rezultat i kontinuiranog dijaloga hrvatske Vlade, Končara i Siemens Energyja koji nastavljamo s ciljem daljnjih ulaganja u Hrvatskoj."

"Sistemski podržavamo rast, internacionalizaciju i jačanje konkurentnosti firmi i šaljemo poruku da je Hrvatska pouzdana destinacija za velika industrijska ulaganja", dodao je Plenković.