Odbačeni dio SpaceX rakete vjerovatno udario u Mjesec Gornji stepen rakete Falcon 9 trebao je pogoditi površinu Mjeseca energijom ekvivalentnom eksploziji oko tri tone TNT-a. NASA će pokušati pronaći mjesto udara

Odbačeni gornji stepen rakete Falcon 9 kompanije SpaceX vjerovatno je udario u Mjesec u ranim jutarnjim satima u srijedu, iako naučnici još nisu vizuelno potvrdili mjesto udara.

Objekt službeno označen kao 2025-010D, prema proračunima NASA-e i nezavisnih sistema za praćenje, trebao je udariti u površinu Mjeseca u blizini kratera Einstein i Bell oko 6:35 sati po lokalnom vremenu (11:35 po srednjoevropskom).

NASA-in Centar za proučavanje objekata bliskih Zemlji (CNEOS) ranije je utvrdio da postoji stopostotna vjerovatnoća da će raketni dio pasti na Mjesec.

Astronom Bill Gray, koji je pratio objekt koristeći javno dostupna posmatranja, procijenio je da bi dio rakete mase oko 4.900 kilograma trebao udariti u površinu brzinom od 2,43 kilometra u sekundi, odnosno oko 8.700 kilometara na sat.

Sudar bi oslobodio približno 14,5 milijardi džula energije, što odgovara eksploziji oko tri tone TNT-a.

Ovaj dio bio je dio rakete Falcon 9 koja je 15. januara 2025. godine iz NASA-inog svemirskog centra Kennedy na Floridi lansirala lunarni modul Blue Ghost 1 kompanije Firefly Aerospace.

Nakon uspješnog odvajanja lunarnog modula, gornji stepen rakete ostao je u veoma eliptičnoj orbiti oko Zemlje. Utjecaj gravitacije i pritisak Sunčevog zračenja postepeno su promijenili njegovu putanju, što je dovelo do nekontrolisanog povratka prema Mjesecu.

Za razliku od Zemlje, Mjesec nema atmosferu koja bi usporila objekte koji dolaze iz svemira.

NASA je navela da se očekuje da će udar formirati krater širine oko 18 metara i dubine približno 3,7 metara.

Agencija je naglasila da događaj ne predstavlja nikakvu opasnost za Zemlju. Dodala je da prirodni meteoroid slične energije pogađa Mjesec približno svakih šest dana, dok su udari objekata koje je napravio čovjek mnogo rjeđi.

NASA je saopćila da će njen Ured za istraživanje meteoroidnog okruženja pokušati posmatrati sudar pomoću teleskopa na Zemlji, ali je upozorila da bi uslovi osvjetljenja i vremenske prilike mogli otežati detekciju.

NASA-in Lunarni izviđački orbiter (LRO), kao i instrument ShadowCam na južnokorejskom satelitu Korea Pathfinder Lunar Orbiter, također će pokušati fotografisati područje udara prije i nakon događaja.

Objava fotografija mogla bi potrajati nekoliko dana, u zavisnosti od osvjetljenja, položaja letjelica u orbiti i drugih uslova za snimanje.

NASA je navela da bi podaci prikupljeni tokom ovog događaja mogli pomoći naučnicima u proučavanju ponašanja oblaka materijala izbačenog nakon udara, geologije Mjeseca i unapređenju modela za planiranje budućih istraživačkih misija.

Nedavna naučna studija o objektu 2025-010D upozorila je da obnovljeni interes za istraživanje Mjeseca dovodi do povećanja broja nedovoljno praćenih objekata u prostoru između Zemlje i Mjeseca.

NASA je saopćila da ostaje u komunikaciji sa kompanijom SpaceX u vezi s raketnim dijelom i njegovom putanjom te da je posvećena odgovornom upravljanju svemirskim otpadom i praksama njegovog uklanjanja.

Agencija je, međutim, istakla da su kontrolisani udari na površinu Mjeseca prihvaćena i sigurna metoda odlaganja za pojedine misije te da ponekad predstavljaju jedinu praktičnu opciju.