Jedan od vrhunaca trećeg dana konferencije bila je prilika za jahanje četveronožnog robota - susret koji se manje osjećao kao testiranje mašine, a više kao ulazak u scenu iz budućnosti

Nova generacija robotskih konja i robota za jahanje privukli ogromnu pažnju na AI konferenciji u Šangaju Jedan od vrhunaca trećeg dana konferencije bila je prilika za jahanje četveronožnog robota - susret koji se manje osjećao kao testiranje mašine, a više kao ulazak u scenu iz budućnosti

Nova generacija robotskih konja i robota za jahanje dizajniranih za prijevoz ljudi, robe i navigaciju po složenom terenu privukla je mnoštvo posjetilaca na Svjetskoj konferenciji o umjetnoj inteligenciji u Šangaju u nedjelju, objavili su lokalni mediji, javlja Anadolu.

Jedan od vrhunaca trećeg dana konferencije bila je prilika za jahanje četveronožnog robota - susret koji se manje osjećao kao testiranje mašine, a više kao ulazak u scenu iz budućnosti - izvijestio je lokalni dnevnik na engleskom jeziku "Global Times".

Među atrakcijama bio je i robot za jahanje kojeg je razvila kompanija Chongqing Haochen Embodied Intelligence Technology Co, uz tehničku podršku kompanije AGIQUAD, podružnice kompanije AgiBot sa sjedištem u Šangaju.

Kompanija je saopćila da su prednarudžbe za robota sada dostupne širom svijeta, a isporuke malih serija planirane su za septembar.

Robot može dostići maksimalnu brzinu od 15 kilometara na sat, nositi do 75 kilograma, putovati do 20 kilometara s jednim punjenjem i penjati se uz nagibe do 25 stepeni.

Kompanija je saopćila da im je dugoročni cilj da u roku od tri godine dobiju dozvolu za motocikl ili četveronožno vozilo za robota, što će mu omogućiti rad na javnim putevima.

Prvi "prvi" pametni četveronožni robot na svijetu s vještačkom inteligencijom - Qiji X1 All-Terrain Intelligent Mount-Quadruped Cyber ​​Horse - kompanije DaxAI Robot također je privukao veliki broj posjetilaca.

Prema navodima kompanije, Qiji X1 je četveronožni robot za jahanje, napravljen za neravan teren, s dinamičnim teretom od 300 kilograma, dometom od 40 kilometara i maksimalnom brzinom od 10 kilometara na sat, što ga čini pogodnim za imerzivnu vožnju na kratke udaljenosti u šumama, travnjacima i drugim vanjskim okruženjima.

Još jedan eksponat bio je robotski konj ograničenog izdanja kompanije DEEP Robotics sa sjedištem u Hangzhouu, predstavljen povodom obilježavanja Godine konja 2026. godine.

Težak oko 30 kilograma i visok oko pola metra, robotski konj može nositi do 50 kilograma i izgrađen je na istoj robusnoj platformi koja se koristi u industrijskim inspekcijama, hitnim spasilačkim akcijama i logističkim scenarijima.