Naučna istraživanja: Pretjerana bliskost u izolovanim timovima podstiče sukobe i nepovjerenje Ljudi koji češće kontaktiraju s drugim članovima tima skloniji prijavljivanju sukoba, nepovjerenja i smanjenog učinka, pokazuje istraživanje švicarskih univerziteta o misijama na Antarktiku

Pretjerana bliskost mogla bi podstaknuti sukobe i nepovjerenje u izolovanim timovima poput svemirskih posada, pokazali su rezultati nove studije dva švicarska univerziteta objavljene u ponedjeljak.

Studija Univerziteta u Cirihu i Univerziteta u Bernu ispitivala je kako uslovi svemirskih misija, u kojima su posade mjesecima izložene izolaciji, zatvorenosti i stresu, utiču na timsku dinamiku.

Tokom desetomjesečne misije prezimljavanja na stanici Concordia na Antarktiku, 12 članova posade ispunjavalo je upitnike u četiri različita vremenska perioda, dok su istovremeno nosili senzore koji su bilježili kada i koliko dugo su bili u neposrednoj blizini jedni drugih.

Nalazi su pokazali da su osobe koje su češće bile u kontaktu s drugim članovima tima imale veću vjerovatnoću da prijave sukobe, nepovjerenje i smanjene performanse. Studija je također pokazala da izolacija nije jedini izvor stresa u zatvorenim okruženjima.

“U malim timovima pod ekstremnim uslovima, više kontakta ne znači automatski i veću društvenu podršku, već zapravo može povećati tenzije”, rekao je Jan Schmutz, profesor psihologije na Univerzitetu u Cirihu.

Podaci sa senzora također su pokazali da se tim sve više dijelio u podgrupe, pri čemu su članovi posade tražili osobe koje dijele isti jezik ili nacionalnost.

Studija se smatra posebno značajnom za buduće dugotrajne svemirske misije, kao i za druga ekstremna okruženja poput podmornica, naftnih platformi na moru i udaljenih istraživačkih stanica.

“Rezultati pokazuju koliko je važno rano prepoznati društvenu dinamiku i timovima pružiti ciljanu podršku”, dodao je Schmutz.