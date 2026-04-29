NASA-ina kapsula Artemis II Orion vraćena u Svemirski centar Kennedy

NASA-ina kapsula Artemis II Orion vratila se u Svemirski centar Kennedy u američkoj saveznoj državi Floridi nakon što je završila prvu misiju svemirske letjelice s posadom na Mjesec u više od 50 godina, javlja Anadolu.

Prema saopćenju na NASA-inoj web stranici u utorak, kapsula s astronautima Reidom Wisemanom, Victorom Gloverom, Christinom Koch i Jeremyjem Hansenom je na detaljnom pregledu.

NASA-ini tehničari će početi operacije rastavljanja letjelice, uključujući uklanjanje njenih komponenti, navodi se u saopćenju.

"To uključuje uklanjanje korisnog tereta iz modula posade, uklanjanje kutija s avionikom za ponovnu upotrebu i preuzimanje podataka iz letjelice kako bi se bolje razumjele njene performanse i informirale procedure i planovi za buduće misije Artemis", navodi se u saopćenju.

"Orionov toplotni štit i drugi elementi bit će uklonjeni radi opsežne analize, a preostale opasnosti poput viška pogonskog goriva bit će istovarene", dodaje se.

Kapsula Orion lansirana je 1. aprila iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi kao dio misije Artemis II.

Po završetku misije, kapsula se vratila na Zemlju 10. aprila.